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货币新闻 | 2013年 7月 10日 星期三 05:24 BJT

美股盘后：NU Skin公布业绩后股价急升7.1%

路透纽约7月9日 - NU Skin Enterprises Inc 股价周二在美股盘后交易中急升7.1%，此前该公司公布了业绩。(完)

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