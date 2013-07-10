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货币新闻 | 2013年 7月 10日 星期三 22:41 BJT

表格：EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透7月10日 - 以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表。

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

07/05/13 较上周 较上年 07/05/13 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 373.7 -9.0 -8.3 373.9 -9.9 -4.3

馏分油 122.4 2.8 4.5 123.8 3.0 2.9

汽油 219.6 -3.5 13.3 221.0 -2.6 13.3

取暖油 15.6 -0.2 -10.3 15.3 -0.3 -10.3

新配方(RFG)汽油 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1

煤油型航空燃料 40.0 0.7 1.7 39.3 -0.6 0.4

原油日加工量 16.0 0.0 0.2 16.1 0.0 0.3

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少310万桶，汽油库存增加60万桶，馏分油库存增加70万桶。(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导

* EIA一周美国石油供需平衡表

* API一周美国石油库存详细报导 (编译 利棣儿；审校 李军)

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