表格：EIA与API一周美国石油库存数据比较

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月5日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12
路透7月10日 - 以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表。
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
07/05/13 较上周 较上年 07/05/13 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 373.7 -9.0 -8.3 373.9 -9.9 -4.3
馏分油 122.4 2.8 4.5 123.8 3.0 2.9
汽油 219.6 -3.5 13.3 221.0 -2.6 13.3
取暖油 15.6 -0.2 -10.3 15.3 -0.3 -10.3
新配方(RFG)汽油 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1
煤油型航空燃料 40.0 0.7 1.7 39.3 -0.6 0.4
原油日加工量 16.0 0.0 0.2 16.1 0.0 0.3
分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少310万桶，汽油库存增加60万桶，馏分油库存增加70万桶。(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导
* EIA一周美国石油供需平衡表
* API一周美国石油库存详细报导 (编译 利棣儿；审校 李军)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12
路透上海4月5日 - 清明小长假后首个交易日，中国央行继续暂停逆回购，银行间市场 资金面周三维持紧平衡。目前来看，存款准备金例行调整影响暂不明显。对非银机构来说， 跨过季末，七天及以上期限资金价格明显回落，融资成本有所降低。 交易员认为，转到月初，财政投放因素不复存在。随着逆回购存量的不断下降，公开市 场连续净回笼效应恐慢慢增加，下一步需关注央行何时会恢复公开市场资金供给。 华北一银行交易员称，早盘资金面“紧平衡，没那么松，大行有出一些，但也不是特别 多。” 她并表示，今日是存款准备金例行调整日，不过据其观察，目前该因素对资金面影响暂 不明显。线下资金方面，同业存单发行利率有所下行，但幅度不算太大。 中国央行稍早公告，因银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场继续不进行操 作，为连续第八日暂停操作。考虑到清明假日到期顺延部分，单日净回笼900亿元人民币。 至此，逆回购最新存量余额为2,000亿元。 上海一券商交易员补充说，今日已有对非银机构报出不到4%的七天回购价格，较季末前 明显回落
路透新加坡4月5日 - 从波浪形态和费波纳奇预期水平分析来看，伦敦金属交易所(LME)期铝可能在每吨1,970美元阻力位附近结束当前的反弹走势，然后跌向4月4日低位1,936美元。