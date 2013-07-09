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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 06:20 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月9日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：      
                                                                              
 公司名          股票代码         收盘价       涨跌      涨跌幅%      成交量
                                                                         
 中国                                                               
 新浪                                56.01       -0.66       -1.16     2511382
 搜狐                                65.79       -0.61       -0.92      905333
 网易                                64.48       +0.01       +0.02      293279
 百度                                92.69       +2.19       +2.42     3185585
 亚信科技                            11.61       -0.01       -0.09      119766
                                                                              
 台湾                                                               
 台湾积体电路                        17.84       +0.24       +1.36     1429735
 联电                                 2.28       +0.02       +0.88      302989
 日月光                               4.22       +0.22       +5.50      193325
 硅品精密                             6.25       +0.11       +1.71      713050
 和信超媒体                           0.93       -0.01       -1.05       19971
 友达                                 3.43       +0.08       +2.39      278377
 中华电信                            32.82       +0.02       +0.06       28165
 台湾国际航电                        35.17       +0.21       +0.60      816448
                                                                              
 香港                                                               
 中国移动                            52.27       +1.05       +2.05      157674
 中国联通                            13.50       +0.20       +1.50      173461
 中国电信                            48.61       +0.74       +1.55       14931
 中芯国际                             4.07       +0.06       +1.50       37553
 电讯盈科                             4.66       +0.01       +0.22        9527
 
(完)

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