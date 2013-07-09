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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 06:42 BJT

更新版-纽约汇市：美元上扬，因美联储同其他央行的政策前景大相径庭

今日        上日        当日      今年以来     2012年
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 欧元/美元                           1.2780      1.2869       -0.69       -3.14      1.3194
 美元/日圆                           101.14      100.95       +0.19      +16.60       86.74
 欧元/日圆                           129.25      129.94       -0.53      +12.93      114.45
 美元/瑞郎                           0.9723      0.9635       +0.91       +6.20      0.9155
 英镑/美元                           1.4865      1.4950       -0.57       -8.53      1.6251
 美元/加元                           1.0520      1.0555       -0.33       +6.04      0.9921
 澳元/美元                           0.9175      0.9133       +0.46      -11.72      1.0393
 欧元/瑞郎                           1.2436      1.2400       +0.29       +2.99      1.2075
 欧元/英镑                           0.8597      0.8608       -0.13       +5.95      0.8114
 新西兰元/美元                       0.7850      0.7798       +0.67       -5.23      0.8283
 美元/挪威克朗                       6.1775      6.1393       +0.62      +11.05      5.5630
 欧元/挪威克朗                       7.8961      7.9006       -0.06       +7.57      7.3403
 美元/瑞典克朗                       6.7900      6.7739       +0.24       +4.48      6.4986
 欧元/瑞典克朗                       8.6795      8.7208       -0.47       +1.19      8.5777
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 
    (完)
    
      
              
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 (编译 李军; 审校　利棣儿)

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