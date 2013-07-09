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债券 | 2013年 7月 10日 星期三 06:39 BJT

南非汇市：兰特兑美元守住涨幅，市场静待贝南克讲话

路透约翰内斯堡7月9日 - 南非兰特兑美元周二巩固升势，反映出新兴市场货币全面走强的格局，但未来几天的方向可能要由美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克周三的讲话来决定。

1537 GMT，兰特兑美元报10.0550兰特，较周一纽约尾盘上涨1%。

上周五美元在强劲的美国就业数据公布后触及三年高位，周二稍早新兴市场货币重新夺回一部分失地。

“所有新兴市场货币兑美元最初呈现全面复苏态势--在周五下跌之后出现一点反弹，”ETM Analytics分析师Gareth Brickman说。

全球最大的铂金生产商--英美铂金公司(Anglo American Platinum) 为期一天的罢工结束，该消息亦支撑兰特。

贝南克讲话以及美联储6月货币政策会议记录可能影响兰特走势，目前市场正在等待具体消息，看美联储是否可能开始缩减购债计划规模。

“我们相当明确地知道，市场预期联储会缩减规模，但如果有细节表明这一行动的到来会有多快，或将引发新一波抛售，”Brickman说。

“如果没有，则(兰特)将进一步回升。”

南非公债收益率下跌，2026年到期公债 收益率跌13基点至7.995%，2015年到期公债 收益率跌15基点至6.04%。

南非财政部周二发行总计23.5亿兰特(2.31亿美元)公债，年期分别为2023年到期 、2031年到期和2048年到期 。(完)

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