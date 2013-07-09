全球外汇市场7月10日主要消息

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
7月9日(二)
2350 - 日本6月企业物价指数
7月10日(三)
-- - 日本央行举开为期两天会议之首日
0030 - 澳洲7月WESTPAC-MI消费者信心指数
0500 - 日本6月消费者信心指数
-- - 欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚就法国受监管储蓄产品报告召开新闻发布会。
-- - 欧洲央行执委亚斯穆森出席欧盟资助的“欧元体系需求分析计划”闭幕式并发言。
0600 - 德国6月消费者物价指数(CPI)终值
0645 - 法国5月工业生产
0645 - 法国5月经常账收支
0800 - 意大利5月工业生产
1100 - 美国7月5日当周抵押贷款指数
1400 - 美国5月批发(趸售)库存
1800 - 美联储联邦公开市场委员会(FOMC)公布6月18-19日会议纪录
2010 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在美国国家经济研究局的会议上发表演说。
2245 - 新西兰6月食品价格指数
2350 - 日本5月机械订单
2350 - 日本一周资本流动数据
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 张明钧; 审校 李爽)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。