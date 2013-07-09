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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 06:48 BJT

全球外汇市场7月10日主要消息

7月9日(二)

2350 - 日本6月企业物价指数

7月10日(三)

-- - 日本央行举开为期两天会议之首日

0030 - 澳洲7月WESTPAC-MI消费者信心指数

0500 - 日本6月消费者信心指数

-- - 欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚就法国受监管储蓄产品报告召开新闻发布会。

-- - 欧洲央行执委亚斯穆森出席欧盟资助的“欧元体系需求分析计划”闭幕式并发言。

0600 - 德国6月消费者物价指数(CPI)终值

0645 - 法国5月工业生产

0645 - 法国5月经常账收支

0800 - 意大利5月工业生产

1100 - 美国7月5日当周抵押贷款指数

1400 - 美国5月批发(趸售)库存

1800 - 美联储联邦公开市场委员会(FOMC)公布6月18-19日会议纪录

2010 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在美国国家经济研究局的会议上发表演说。

2245 - 新西兰6月食品价格指数

2350 - 日本5月机械订单

2350 - 日本一周资本流动数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张明钧; 审校 李爽)

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