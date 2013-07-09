拉美汇市：区域货币几近持平，投资人静候美联储政策线索

路透里约热内卢7月9日 - 拉美货币周二少有变动，投资人等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布最近一次政策会议的会议纪录，以从中观察美联储缩减经济刺激举措的时程。

区域货币今日盘初大多上涨，因投资人乐见希腊获得欧元区和IMF拨付68亿欧元金援。

但午盘传来标普调降意大利债信评级的消息给市场浇了冷水，尽管美股连涨第四日。

尾盘时投资人态度更趋谨慎，在周三美联储公布最近一次货币政策会议的会议记录之前，投资人避免押注太多。

墨西哥披索兑美元 下跌0.1%，此前曾在盘中触及约三周来最强水平。

巴西雷亚尔兑美元 下跌0.1%，由于巴西金融中心圣保罗逢假期，市场交投极为清淡。(完)

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