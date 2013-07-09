拉美汇市：区域货币几近持平，投资人静候美联储政策线索

美国债市：公债收益率下滑，此前联储官员对美国经济发表论调谨慎讲话
路透纽约3月31日 - 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成长。
路透里约热内卢7月9日 - 拉美货币周二少有变动，投资人等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布最近一次政策会议的会议纪录，以从中观察美联储缩减经济刺激举措的时程。
区域货币今日盘初大多上涨，因投资人乐见希腊获得欧元区和IMF拨付68亿欧元金援。
但午盘传来标普调降意大利债信评级的消息给市场浇了冷水，尽管美股连涨第四日。
尾盘时投资人态度更趋谨慎，在周三美联储公布最近一次货币政策会议的会议记录之前，投资人避免押注太多。
墨西哥披索兑美元 下跌0.1%，此前曾在盘中触及约三周来最强水平。
巴西雷亚尔兑美元 下跌0.1%，由于巴西金融中心圣保罗逢假期，市场交投极为清淡。(完)
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(编译 李婷仪 审校 张荻)
路透纽约3月31日 - 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成长。
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
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