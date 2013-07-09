版本:
中国
货币新闻 | 2013年 7月 10日 星期三 07:59 BJT

路透专访：欧央行执委亚斯穆森称该行利率前瞻指引覆盖期限超过12个月

“我不排除任何可能，”他被问及再次降息时回答道，但按现状来看并不需要采取进一步动作。

“从我们目前所见到的数据来看，眼下我们正以合适的速度前进。不需要踩刹车，也不需要特别加速，”他说。

欧元兑美元 却以扩大跌势来回应。欧元跌至1.2786美元，是4月初以来最低水平。

**银行业联盟**

亚斯穆森说，欧洲央行预计在明年9月或10月接手银行监管角色，并希望届时有关拯救受困银行的基金也能到位。

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐