版本:
中国
市场报道 | 2013年 7月 10日 星期三 08:10 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--7月10日-7月17日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：     
   
  7月8日当周

 7月10日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1100      美国抵押贷款指数                           7月5日当周          --       555.5
 1100      美国再融资指数                             7月5日当周          --     2,568.3
 1400      美国批发(趸售)库存                                5月       +0.3%       +0.2%
              趸售销售                                                 +0.4%       +0.5%
 1900      美联储联邦公开市场委员会(FOMC)公布会议     6月18-19日          --          --
           记录                                                               
           
 7月11日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
  --       美国ICSC连锁店销售                                6月          --       +3.2%
 1230      加拿大新屋价格指数                                5月       +0.2%       +0.2%
 1230      美国进口物价(较前月)                              6月        持平       -0.6%
              出口物价(较前月)                                         -0.1%       -0.5%
 1230      美国一周初请失业金人数(万人)               7月6日当周        34.0        34.3
              初请失业金人数四周均值(万人)                                --       34.55
              续请失业金人数(万人)                                     295.0       293.3
 1800      美国联邦预算(亿美元)                              6月     盈余395   赤字1,390
               
 7月12日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1230      美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                   6月       +0.5%       +0.5%
              生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                          +2.1%       +1.7%
              核心PPI(较前月)                                          +0.1%       +0.1%
              核心PPI(较上年同期)                                      +1.6%       +1.7%
 1355      路透/密西根大学美国消费者信心指数                 7月        85.0        84.1
                                现况指数                                94.0        93.8
                                预期指数                                76.0        77.8
 1430      美国ECRI一周领先指标                       7月5日当周          --       130.4
        
  7月15日当周  
  
 7月15日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1230      美国纽约联邦储备银行制造业指数                    7月         正5      正7.84
 1230      美国零售销售(较前月)                              6月       +0.8%       +0.6%
           美国扣除汽车的零售销售(较前月)                              +0.4%       +0.3%
 1400      美国企业库存                                      5月       +0.4%       +0.3%
    
 7月16日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1145      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)           7月13日当周          --          --
 1230      美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                   6月       +0.3%       +0.1%
               消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                        ＋1.5%       +1.4%
               扣除食品和能源的核心CPI(较前月)                         +0.2%       +0.2%
               扣除食品和能源的核心CPI(较上年同期                      +1.6%       +1.7%
           )                                                                  
 1230      美国实质所得                                      6月          --       -0.1%
 1230      加拿大制造业销售                                  5月                   -2.4%
 1255      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)         7月13日当周          --          --
 1300      美国整体资本净流入(亿美元)                        5月               净流出373
 1315      美国工业生产(较前月)                              6月       +0.3%        持平
               制造业产出(较前月)                                      +0.2%       +0.1%
               产能利用率                                    6月       77.7%       77.6%
 1400      美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指            7月          51          52
           数                                                                 
 1530      美国克利夫兰联邦储备银行CPI                       6月          --       +0.2%
  
 7月17日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1100      美国抵押贷款指数                          7月12日当周          --          --
               再融资指数                                                 --          --
 1230      美国房屋开工年率(万户)                            6月          95        91.4
               建筑许可年率(万户)                                         99        98.5
 1400      加拿大央行利率决定                                             --       1.00%
 1800      美联储发布褐皮书                                                             
     (完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐