美国与加拿大经济指标预测--7月10日-7月17日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 7月8日当周 7月10日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数 7月5日当周 -- 555.5 1100 美国再融资指数 7月5日当周 -- 2,568.3 1400 美国批发(趸售)库存 5月 +0.3% +0.2% 趸售销售 +0.4% +0.5% 1900 美联储联邦公开市场委员会(FOMC)公布会议 6月18-19日 -- -- 记录 7月11日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 美国ICSC连锁店销售 6月 -- +3.2% 1230 加拿大新屋价格指数 5月 +0.2% +0.2% 1230 美国进口物价(较前月) 6月 持平 -0.6% 出口物价(较前月) -0.1% -0.5% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月6日当周 34.0 34.3 初请失业金人数四周均值(万人) -- 34.55 续请失业金人数(万人) 295.0 293.3 1800 美国联邦预算(亿美元) 6月 盈余395 赤字1,390 7月12日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 +0.5% +0.5% 生产者物价指数(PPI)(较上年同期) +2.1% +1.7% 核心PPI(较前月) +0.1% +0.1% 核心PPI(较上年同期) +1.6% +1.7% 1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 7月 85.0 84.1 现况指数 94.0 93.8 预期指数 76.0 77.8 1430 美国ECRI一周领先指标 7月5日当周 -- 130.4 7月15日当周 7月15日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 7月 正5 正7.84 1230 美国零售销售(较前月) 6月 +0.8% +0.6% 美国扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% +0.3% 1400 美国企业库存 5月 +0.4% +0.3% 7月16日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月13日当周 -- -- 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.3% +0.1% 消费者物价指数(CPI)(较上年同期) ＋1.5% +1.4% 扣除食品和能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 扣除食品和能源的核心CPI(较上年同期 +1.6% +1.7% ) 1230 美国实质所得 6月 -- -0.1% 1230 加拿大制造业销售 5月 -2.4% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月13日当周 -- -- 1300 美国整体资本净流入(亿美元) 5月 净流出373 1315 美国工业生产(较前月) 6月 +0.3% 持平 制造业产出(较前月) +0.2% +0.1% 产能利用率 6月 77.7% 77.6% 1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指 7月 51 52 数 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 6月 -- +0.2% 7月17日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数 7月12日当周 -- -- 再融资指数 -- -- 1230 美国房屋开工年率(万户) 6月 95 91.4 建筑许可年率(万户) 99 98.5 1400 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 1800 美联储发布褐皮书 (完)