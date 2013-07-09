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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 07:34 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将买超350万股

路透7月10日 - 以下为日本股市周三开市前，六家外资券商的下单情
况：
        
 日股(单位：百万股)
 
 买单          19.3
 卖单          15.8
 -----------------
 净买           3.5
 单     
 (完)

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