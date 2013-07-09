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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 07:35 BJT

亚洲橡胶：7月9日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价：

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 7月 238.5 37 233.5 30

* 8月 238.8 70 233.8 2

* 9月 239.5 98 236.4 47

* 10月 240.3 291 236.9 43

* 11月 241.3 913 236.7 46

* 12月 241.5 4892 236.8 1466

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 郑茵 审校 李婷仪)

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