中国经济：统筹推动稳增长调结构促改革，避免经济大起大落--总理

* 宏观调控要立足当前、着眼长远，让经济处于合理区间--总理

* 经济增长率、就业水平等不滑出下限，物价涨幅等不超出上限

* 加快行政管理、财税、金融、价格等重点领域和关键环节改革步伐

路透北京7月10日 - 中国国务院总理李克强表示，要统筹推动稳增长、调结构、促改革，完成全年经济社会发展主要任务。要形成合理的宏观调控政策框架，既稳增长又调结构，既利当前又利长远，避免经济大起大落。

“宏观调控要立足当前、着眼长远，使经济运行处于合理区间，经济增长率、就业水平等不滑出‘下限’，物价涨幅等不超出‘上限’。”新华社周二晚间援引他在主持部分省区经济形势座谈会时的讲话称。

李克强指出，在这样一个合理区间内，要着力调结构、促改革，推动经济转型升级。与此相适应，要形成合理的宏观调控政策框架，针对经济走势的不同情况，把调结构、促改革与稳增长、保就业或控通胀、防风险的政策有机结合起来。

他表示，今年以来，中国经济运行总体上保持平稳，主要指标仍处于年度预期的合理区间，经济结构调整稳中有进，转型升级稳中提质。但经济环境更加错综复杂，有利条件与不利因素并存，经济既有增长动力，也有下行压力。

中国周二公布6月居民价格消费指数(CPI)同比上涨2.7%，上半年同比涨幅2.4%。而中国年初制定的全年CPI涨幅控制目标为3.5%，GDP(国内生产总值)增幅目标为7.5%。

李克强指出，中国正处于必须依靠经济转型升级才能持续健康发展的阶段，统筹推动稳增长、调结构、促改革十分重要。稳增长可以为调结构创造有效空间和条件，调结构能够为经济发展增添后劲，两者相辅相成；而通过改革破除体制机制障碍，则可为稳增长和调结构注入新的动力。 他表示，要通过结构调整推进转型升级，把握好、运用好宏观经济政策，保持政策和发展的连续性稳定性，使市场主体有稳定的预期。同时要增强调控的针对性和预见性，做到稳中有为，完成全年经济社会发展的主要任务。