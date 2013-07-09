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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 07:46 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月10日

路透香港7月10日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(
1美元=7.7567港元 )
    
    美国股市周二连续第四日收涨，道琼工业指数 收涨75.65点，或0.5%，至15,300.34点；因
投资者相信企业能超过为本轮业绩期设定的较低预期，为公司公布强于预期的业绩，并进而进一步推
升股市奠定了基础。 

 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       169.530    0.65      30451            13.150      -0.08
 中国铝业                       7.760    2.78      35883             2.408       1.59
 中国移动                      52.270    2.05     157674            81.089       0.98
 中国人寿                      34.270   -0.03      84764            17.721       1.15
 中石油                       115.670    1.46      47200             8.972      -0.09
 中石化                        68.650    0.87      37965             5.325       0.47
 汇丰控股                      54.080    0.75     167405            83.896       0.00
 中电信                        48.610    1.55      14931             3.771       1.09
 中国联通                      13.500    1.50     173461            10.472      -0.08
 兖州煤业                       6.830   -1.59     128082             5.298       2.08
 华能国际                      39.470    3.08      24217             7.654      -1.24
 南方航空                      18.720   -2.40      17913             2.904       2.26
 东方航空                      15.120    0.53       6632             1.173     -49.01
 中芯国际                       4.070    1.50      37553             0.631      -1.34
 (完)

 (整理　梁慧仪)

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