《中国报摘》--中国证券报7月10日

* 头版头条:

--中国证监会主席肖钢指出，要创新监管思维，把工作重点切实转到加强监管执法和保护投资者特别是中小投资者合法权益上来，努力建设让社会、市场和群众满意的监管机构，并改革发行、定价、并购重组等方面制度。

* 其他:

--今日视点文章认为，房租价格上涨预示通胀风险未消除，流动性“去杠杆”还需延续。

--新加坡淡马锡控股 中国区总裁丁玮表示，中国经济在结构调整过程中必然存在一定风险，但增长仍比较强劲，有能力消化目前的一些风险。淡马锡继续整体看好中国银行业，看好中国的投资机会。

--记者从相关渠道获悉，受非居民天然气涨价影响，中国天然气液化工厂也在酝酿一轮涨价，7月LNG(液化天然气)出厂价或将上调1,500元人民币/吨左右，涨幅约30%。

--财政部财政科学研究所课题组文章认为，中国财政收入增速出现明显放缓的情况，但总体来看，当前宏观经济运行和财政改革环境有助于缓解财政收入增速持续放缓的风险，暂没有必要调整财政支出的基本结构，民生和“三农”支出仍将是中央财政支出的重点内容。

--证监会信息显示，今年上半年共五家证券公司被监管部门采取行政监管措施。去年上半年的行政监管措施均针对保荐代表人，没有一家券商被采取行政监管措施。

--中小企业协会发布的数据显示，二季度中国中小企业发展指数为93.1，环比下降2.1点，中止去年四季度以来连续两个季度的回升势头。

--国家新闻出版广电总局相关负责人表示，今年将开展“十二五”(2011-2015年)中期评估，加快研究出台有针对性的政策措施，促进新闻出版和数字出版“十二五”时期发展规划的顺利完成。(完)