国际油市：美国原油期货跳升逾1美元，因API数据显示库存大降

《分析师观点》中国设立雄安新区拟探索城市发展新机制，华北雾霾治理望提速

路透北京4月5日 - 中国国务院日前决定设立河北雄安新区，规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域，这对于集中疏解北京非首都功能，探索人口经济密集地区优化开发新模式，调整优化京津冀城市布局和空间结构，培育创新驱动发展新引擎，有重大现实意义。