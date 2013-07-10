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货币新闻 | 2013年 7月 10日 星期三 08:16 BJT

国际油市：美国原油期货跳升逾1美元，因API数据显示库存大降

路透东京7月10日 - 美国原油期货 周三上涨超过1美元，高见每桶104.79美元，此前美国石油协会(API)数据显示美国原油库存降幅远超预期。(完)

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