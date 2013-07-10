中国财政：暂无必要调整财政支出结构，明年债务融资应至少逾万亿--报告

* 宏观经济运行和财政改革环境有助于缓解财政收入增速持续放缓风险

* 根本思路不是放缓减税改革，而是谨慎分析并研讨顶层规划推进改革

* 建议明年债务融资总规模至少在1万亿元以上

路透北京北7月10日 - 中国财政部财政科学研究所课题组最新报告称，今年以来财政收入增速明显放缓，但总体看，当前宏观经济运行和财政改革环境有助于缓解财政收入增速持续放缓的风险。因此暂没有必要调整财政支出的基本结构，民生和“三农”支出仍将是中央财政支出的重点内容。

中国证券报周三刊登该报告称，当前宏观经济运行和财政改革的形势，基本表现为结构性增速放缓的特征。因此化解财政收入增速放缓问题的根本思路不是放缓减税改革，而是谨慎分析并研讨顶层规划的各个环节，大力推进改革，用包括存量改革在内的方式开创财政经济发展新局面，并建议明年债务融资总规模至少在1万亿元人民币以上。

报告认为，对待当前财政收入增速放缓的情况，可以统筹利用既有财力、债务融资、资产处置和行政指导等资源，大力促进改革，全力推进创新，支持转变经济发展方式，用局部质变性的改革和有序量变性的改进来应对当前的困局。

报告分析指出，当前增速放缓主要是临时性因素，不宜就因素本身来进行调整和控制，可采用加大政府资产处置规模或进一步扩大政府性债务融资的方式进行补偿和化解。“建议在临时性因素尚未消退的情况下，2014年政府为弥补赤字的债务融资总规模至少仍应保持在1万亿元以上。”

今年1-5月，中国财政收入的增速只有6.6%，而中央财政收入的增速则只有0.1%，月度财政收入增速也明显放缓。相较于2012年同期与GDP运行区间基本吻合的财政收入增速，2013年财政收入的增速明显放缓，且低于正常的值域。

本月初的国务院会议明确提出要进一步盘活存量，把闲置、沉淀的财政资金用好。财科所的报告或许不失为对此发布的一份专业解读。

**财政经济形势前景不悲观**

报告还分析了近期财政经济形势变化并指出，国际经济复苏的推动下，中国的出口环境有望改善，出口行业的产出水平、利润水平和固定资产投资都有望持续扩张，从而改善中国的企业所得税和其他流转税的收入状况，加之全球资本市场有望恢复增长，从而为资本性税收提供空间；大宗商品进口价格也有望保持上升的态势，提高进口环节的税收收入。

同时，国内宏观经济形势保持稳定，产业结构重心向第二产业略有偏移。今年上半年，中国宏观经济增速有望保持在7.7%-7.8%之间，为保持资本回报率和就业水平提供了相对充足的空间。

从投资结构来看，第二产业的生产性投资占比明显上升，房地产开发性投资没有进一步挤占实体经济生产性投资的空间。工业增加值增速保持基本稳定，并略快于GDP的增速水平，有望通过设备改造和高新技术产业发展的方式带动经济结构优化调整，在短期表现为财政收入弱衰退后，将逐步转入支持财政收入增长阶段。 产业政策将继续在创新型企业和中小企业发展方面发力。2013年产业政策的核心是强调包容性，即中国经济呈现出多层次性。产业政策对税收优惠的要求基本保持在特定园区、战略性新兴产业和中小企业发展等方面，短期内呈现出弱减收效果，未来将随着经济的复苏而相应改善。 此外，“营改增”改革持续推进，结构性减税和总量性增收有机统一。在短期内减税减收的同时，“营改增”改革有助于促进产业分工细化和现代服务业与先进制造业的发展，从长期来看，财政收入总规模仍可保持快速增长的态势。

财政体制调整稳步推进，地方税制和转移支付有望进一步优化。目前，按照财力与事权相匹配的原则，在一定范围内，将实现财政收入的逐步下沉和事权的有序上划，这一改革将有优化中央与地方的财政收入关系，从而为地方拥有并自主使用更多的财力提供空间。

报告还指出，房产税扩围、资源税从价改革等一系列有利于地方税制的改革正在稳步推进，上述税收有望逐渐成长为地方的主体税种，并进一步增强地方可支配的财力水平等。