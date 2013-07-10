金砖国家：7月9日股汇市收盘纵览

路透7月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月9日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高0.75%，报912.71点。

中国股市：沪综指缩量小幅收升，IPO利空预期暂消化但反弹动能不足

香港股市：缩量收高0.5%，受友邦保险升势支撑

中国汇市：人民币收盘微升，中美战略对话料助推中间价小幅上扬

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印度股市：周二收高，卢比兑美元 从上日创下的纪录低点处反弹，提振HDFC Bank等蓝筹股，彰显出卢比汇率在各市场中均扮演决定性因素。指标BSE指数 收高0.59%或114.71点，报19,439.48点，2013年迄今为止走势转至平盘上方。NSE指数 收高0.82%或47.45点，收报5,859.00，处于200日移动均线切入位上方。

印度汇市：印度卢比兑美元从上日所创纪录低点回升，此前监管方限制了外汇衍生品投机交易，但这些措施料只能暂缓汇率走势。卢比兑美元收报60.14/15，盘中曾触及高见59.60，也高于周一触及的纪录低点61.21。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,287.720点。MSCI明晟俄罗斯指数 升0.54%至698.02点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 上扬0.69%，报32.9935卢布，卢布兑欧元 涨1.18%至42.2150卢布。

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巴西股市：因假日休市。

巴西汇市：巴西雷亚尔兑美元 下跌0.1%，由于巴西金融中心圣保罗逢假期，市场交投极为清淡。

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南非股市：基本收平，市况清淡，投资者未大举押注，因之后美国联邦储备理事会(美联储/FED)将公布会议记录，料将显示其是否可能会开始削减购债计划规模。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 跌0.2%至35,301.39点。综合指数 收低0.07%报39,769.08点。