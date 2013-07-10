《全球主要国家债券发行预告》--7月10日-7月17日

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月5日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12
路透7月10日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别 说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 7/10 美国 10年期公债 7/10 德国 50亿欧 两年期公债 元 7/10 日本 三个月期贴现国库券 7/10 意大利 国库券标售 7/11 美国 30年期公债 7/11 意大利 中长期公债标售 7/15 1350 法国 BTF国库券 7/16 西班牙 标售6个月和12个月期国 库券 7/17 日本 12个月期贴现国库券 7/17 日本 五年期公债 7/17 德国 40亿欧 10年期联邦公债 元 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EU RCN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB /CN] 伦敦美债 东京美债 [US/ TCN] 日本公债市场 中国债市 [CN /CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN- CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUB MK=> (编译 王兴亚；审校 白云)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12
路透上海4月5日 - 清明小长假后首个交易日，中国央行继续暂停逆回购，银行间市场 资金面周三维持紧平衡。目前来看，存款准备金例行调整影响暂不明显。对非银机构来说， 跨过季末，七天及以上期限资金价格明显回落，融资成本有所降低。 交易员认为，转到月初，财政投放因素不复存在。随着逆回购存量的不断下降，公开市 场连续净回笼效应恐慢慢增加，下一步需关注央行何时会恢复公开市场资金供给。 华北一银行交易员称，早盘资金面“紧平衡，没那么松，大行有出一些，但也不是特别 多。” 她并表示，今日是存款准备金例行调整日，不过据其观察，目前该因素对资金面影响暂 不明显。线下资金方面，同业存单发行利率有所下行，但幅度不算太大。 中国央行稍早公告，因银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场继续不进行操 作，为连续第八日暂停操作。考虑到清明假日到期顺延部分，单日净回笼900亿元人民币。 至此，逆回购最新存量余额为2,000亿元。 上海一券商交易员补充说，今日已有对非银机构报出不到4%的七天回购价格，较季末前 明显回落
路透东京4月5日 - 日本第四银行(Daishi Bank)和北越银行(Hokuetsu Bank)周三称，双方已达成合并业务的基本协议。这两家银行均为地方性的小型银行。