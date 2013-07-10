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债券 | 2013年 7月 10日 星期三 08:42 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--7月10日-7月17日

路透7月10日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。
     
 日期  时间   国家    规模     发行细节
 7/10         美国             10年期公债
                               
 7/10         德国    50亿欧   两年期公债
                      元       
 7/10         日本             三个月期贴现国库券
                               
 7/10         意大利           国库券标售
 7/11         美国             30年期公债
 7/11         意大利           中长期公债标售
 7/15  1350   法国             BTF国库券
 7/16         西班牙           标售6个月和12个月期国
                               库券
 7/17         日本             12个月期贴现国库券
 7/17         日本             五年期公债
 7/17         德国    40亿欧   10年期联邦公债
                      元       
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
      
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 王兴亚；审校 白云)

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