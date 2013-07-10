美国金融：美国大型银行业者将面临较全球同业更严格的杠杆规定

路透华盛顿7月9日 - 根据美国监管机构周二发布的最新规定，美国八大银行业者所需持有的权益资本将是国际规定水平的两倍，其用意在于保护纳税人免于在未来承担纾困的高昂成本。

美国三个主要的银行业监管机构发布的规定，将强制实施所谓的杠杆比率，硬性规定银行业借款支应营运活动的限制，要求这些业者持有的权益资本相当于整体资产的6%。

根据巴塞尔III的全球资本规定，银行业者杠杆比率不得低于3%，批评人士称该规定力有未逮。

美国联邦存款保险公司(FDIC)董事长格伦伯格(Martin Gruenberg)周二在一公开会议上表示，“在近期危机爆发的前几年...最少3%的额外杠杆比率规定可能无法明显压抑杠杆扩张程度。”

银行业者须在2018年1月之前满足新规定的要求。FDIC表示，对于超大型银行而言要达成此规定并不困难，但多家银行集团警告称偏高的资本规定水准恐损及经济复苏。