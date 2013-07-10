美国金融：美国大型银行业者将面临较全球同业更严格的杠杆规定

中国债市动态：国债招标弱于预期打压二级情绪，国债期货收窄涨幅
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透华盛顿7月9日 - 根据美国监管机构周二发布的最新规定，美国八大银行业者所需持有的权益资本将是国际规定水平的两倍，其用意在于保护纳税人免于在未来承担纾困的高昂成本。
美国三个主要的银行业监管机构发布的规定，将强制实施所谓的杠杆比率，硬性规定银行业借款支应营运活动的限制，要求这些业者持有的权益资本相当于整体资产的6%。
根据巴塞尔III的全球资本规定，银行业者杠杆比率不得低于3%，批评人士称该规定力有未逮。
美国联邦存款保险公司(FDIC)董事长格伦伯格(Martin Gruenberg)周二在一公开会议上表示，“在近期危机爆发的前几年...最少3%的额外杠杆比率规定可能无法明显压抑杠杆扩张程度。”
银行业者须在2018年1月之前满足新规定的要求。FDIC表示，对于超大型银行而言要达成此规定并不困难，但多家银行集团警告称偏高的资本规定水准恐损及经济复苏。
受制于这项新规定的八大银行业者分别为摩根大通 、花旗集团 、美国银行 、富国银行 、高盛 、摩根士丹利 、纽约梅隆银行 及道富银行 。(完)
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12