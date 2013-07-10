《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月10日

*工商时报：

--台北市政府执行的首件政府代拆都更案已完工，北市副市长张金鹗宣布其中39户将做为公营出租住宅，该案是2006年开始公办都更以来的第一件完工案例。

--美国量货宽松政策（QE3）将退场，台北外币拆借市场美元利率（TAIFX）再创近一年来新高。根据金融业者统计，受QE3即将退场影响，加上大陆境内美元资金调度日益紧俏，市场已出现抢美元效应，台湾TAIFX利率从3月上旬的0.56%，一路飙升到最近0.85%。

*经济日报：

--证交所总经理林火灯昨日接受专访时表示，为争取台湾继香港后成为〞人民币离岸中心〞，将推出人民币计价ETF（Exchange Traded Funds，指数股票基金）及人民币计价的〞双币双股〞股票，希望一步步引进海外资金，尤其是吸引陆资替台股注入活水。

--台纽经济合作协定（ECA）今日签署，台星经济伙伴协议（ASTEP）拚月底签署，据了解，台湾洽签自由贸易协定（FTA）将指向智利、印度与瑞士。

--经建会主委管中闵表示，正研拟将金融业纳入自由经济示范区方案，预计7月底就可送行政院讨论。他透露，规划方向将以金融商品多元化为主，使财富管理业务可进一步发展，并让外流的资金和金融人才回流台湾。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。