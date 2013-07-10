离岸人民币：台湾证交所力推人民币计价的ETF和股票--报载

路透台北7月10日 - 台湾本地媒体经济日报周三指出，台湾证券交易所总经理林火灯表示，为争取台湾继香港后成为〞人民币离岸中心〞，将推出人民币计价ETF(Exchange Traded Funds，指数股票基金)及人民币计价的〞双币双股〞股票，希望一步步引进海外资金，尤其是吸引陆资替台股注入活水。

经济日报引述林火灯表示，中央银行在今年1月28日开放人民币清算业务后，台湾本地的人民币存款金额激增，显见本地居民对人民币的需求庞大。同时，根据统计，台湾本地居民透过券商复委托汇出的资金高达8,000亿台币，直接汇出买海外商品高达400亿美元，合计这两项金额超过2兆台币。若能将这些资金留在台湾，推出本地想要的商品在台股挂牌，居民的资金就不须将资金汇出海外，承担汇率风险。

经济日报指出，林火灯表示，香港推出人民币商品的历程相当早，早在2007年即发行人民币债券、2010年推人民币REITs（房地产投资信托），2012年推出人民币黄金ETF、人民币A股ETF、人民币期货、人民币A股ETF（单币单股）、人民币股票（双币双股）及人民币权证等。

而台湾方面，则希望复制香港推出人民币计价商品的成功经验，证交所将率先推出人民币计价ETF。目前已与投信发行人讨论，参考人民币、新台币转换成本，以RQFII（人民币合格境外机构投资者试点）形式，募集人民币资金直接投资大陆A股，目前〞海峡两岸服务贸易协议〞中，大陆已经允许台资取得RQFII资格。林火灯强调，因此人民币计价ETF将最快推出上市。

另外，在人民币计价股票方面，林火灯说，将推出人民币计价的〞〞双币双股〞股票商品，届时投资人将不须承担汇率风险，也可以在台股买到人民币计价的股票。证交所将尽速建立外币交易平台，健全配套机制。