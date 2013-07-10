《香港报摘》--其他报纸重要消息7月10日

* 明报：

--澳门政府正研究计划设立跨境现金申报制度，日后入境旅客，包括港人去澳门度假或者赌钱，都要申报携带现金金额。目前仍未知落实时间表，亦未知实际要持有多少现金才须申报及相关刑罚。

--电盈 主席李泽楷去年以逾百亿港元收购ING位于港、澳及泰国的业务。据悉公司管理层已向员工发出内部指引，目标是在未来三至五年内打入本港保险业前三甲，又会作并购将业务扩充至其他东南亚市场。

--花样年 旗下的物业服务商彩生活将分拆来港上市。公司主席潘军表示，集团包括物业管理、金融投资在内的轻资产收入，未来有望高于地产开发业务。

* 星岛日报：

--香港政府将于下周展开位于新界西北的洪水桥新发展区第二阶段公众谘询。据了解，当局计划在区内引入商场、写字楼甚至酒店。政府消息人士表示，洪水桥发展区内的公私营房屋比例，将定于6:4，而且会增加居屋数目。

--地政总署年度第二季卖地项目中，涉及多幅适合中型地产商竞投之新界低密度住项目，其中一幅位于上水项目，更邻近该高球场地，市场估值逾5.5亿港元。

* 苹果日报：

--中原研究部指出，上半年逾1,200万港元豪宅成交录1,868宗，较去年下半年录2,790宗跌33%，登记创四年新低。

--大新银行 为2-100万元新资金人民币的一个月定期存款，提供高至3.6厘年利率。

* 东方日报：

--旭辉 于上半年已新增了11个项目。主席兼执行董事林中表示，与内地发展商绿地于北京已签订合作协议，将于稍后公布，并指年底前会再落实与另一家知名房企合作。

--TCL通讯 称，截至6月30日止三个月业绩，与上一季度比较有明显之增长，并扭亏为盈。

--熔盛重工 公布，收到江苏省高级人民法院的书面判决，驳回兴业全球基金的上诉及维持南通人民法院的判决，而上诉费用则由兴业全球基金承担。

* 文汇报：

--汇丰 香港区总裁冯婉眉表示，钱荒最坏的时候经已过去，信贷紧张下有银行以高息抢存款是正常现象。料下半年整体息口未有下行空间，本港银行仍会推出存款优惠吸纳人民币。

--建业地产 董事长胡葆森透露，希望届2015年底公司能达到涉足河南大部分城镇市场和17个地级市场，以及大约40个县级市场。

--远洋地产 公布，上半年录得协议销售额约为178亿元人民币，比去年同期上升29.5%，上半年已完成全年目标的51%，符合管理层预期。

* 大公报：

--毕马威看好内地民企来港集资，维持香港新股市场全年集资额1,250亿港元预测，料新股集资活动将继续稳步增长。

--安徽省包河区政府区长耿延强透露，恒大地产 拟投资约300亿元人民币，在包河区境内建设合肥文化旅游城，相关合作协议有望于近期签定。(完)