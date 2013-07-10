《全球重要经济事件一览表》--7月10日-7月17日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月10日(三)

美国剑桥--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在美国国家经济研究局的会议上发表演说，主题为“美国中央银行的一世纪：目标、框架职责”。(2010)

伦敦--德国央行委员Joachim Nagel发表演说，主题为“德国在欧洲及全球经济中的地位”。

巴黎--法国巴黎欧洲金融市场协会举办“欧洲的增长与投资机会”金融论坛(至7月11日)。

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在澳洲金融研究中心(ACFS)主办的“资助澳洲的未来计划”午宴上讲话。

惠灵顿--新西兰财长英格利希讲话。

巴黎--欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚就法国受监管储蓄产品报告召开新闻发布会。

马其顿SKOPJE--欧洲央行执委亚斯穆森出席欧盟资助的“欧元体系需求分析计划”闭幕式并发言，马其顿央行随后举行新闻发布会。

维也纳--奥地利财政部长费克特公布2013年经济报告

7月11日(四)

伦敦--英国财政大臣欧思邦发表讲话。

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯讲话(0830)。

慕尼黑--欧洲央行管委魏德曼在一场银行业会议上讲话，题目为“货币联盟内的金融稳定性”(0800)。

巴黎--欧洲央行执委会委员科尔在法国巴黎欧洲金融市场协会举办的“欧洲的增长与投资机会”金融论坛上发表讲话(0645)。

巴黎--法国财长莫斯可维西在国际金融论坛发表讲话。

7月12日(五)

美国杰克逊霍尔--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德和费城联储银行总裁普洛瑟在一个经济峰会上，就货币政策与经济前景讲话。

温哥华--美国旧金山联储银行总裁威廉姆斯参加计算经济社团第19届国际会议，并参与“确保适度货币政策”的讨论。(2115)

新加坡--欧洲央行执委冈斯坦西欧就亚洲的经济角色发表演说。

7月15日(一)

暂无重要经济事件。

7月16日(二)

华盛顿--堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就“经济状况与农业”在该联储召开的“全球农业关系的转变”会议上讲话。

7月17日(三)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在众议院金融服务委员会就货币政策发表证词陈述。(1400)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)公布经济形势褐皮书。(1800)

东京--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦记者会。

渥太华--加拿大央行总裁波洛兹记者会。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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