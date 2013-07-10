港报社评：中联办主任首访立法会期望张晓明带来3信息--明报7月10日

下周二，中联办主任张晓明，应邀到立法会与全体议员午宴，期望张晓明此行带来3个信息：展示中央与泛民阵营和解的意愿、宣示中联办于香港内部事务的分际、就彻底解决香港政制安排提出新思维。

六四事件之后，中央与泛民关系处于低谷，今次，张晓明与全体议员午宴，极具象征意义。张晓明这次到访立法会，若是中央与泛民关系正常化的第一步，会别饶意义。若中央寻求与泛民和解，发出回乡证，更是双赢举措。

这次破冰午宴亦衍生一些讨论，指中联办是进一步介入香港内部事务。这几年，香港内部事务，中联办或明或暗都在发功。但值得反省的是，中联办介入香港内部事务后，反而每况愈下。期望张晓明主任可向全体立法会议员宣示：中央恪守港人治港、高度自治和一国两制。

香港的管治问题，其实并非普选特首就可以解决，而是政治体制要有通盘调整配合。3年前，中联办与民主党就政改方案达成共识，我们建议当局考虑仿效当年基本法起草委员会的模式，成立「香港政制安排协调会」，向全国人大常委会负责，汇集内地和本地相关人士，订定工作目标；为突显一国两制，并由行政长官领导。

据知当年民主党向时任中联办副主任李刚提出此议，可惜后来没了下文。3年过去了，这个建议，我们认为可以为香港告别政制争议创造空间。

半年多以来事态发展，就政改争议，若没有新思维应对，有可能出现中央与港人对抗的局面，张晓明这次破冰午宴，港人的期望绝不一般，期望张晓明藉此宣示以确切尊重特区政府的高度自治。(A03)