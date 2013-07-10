港报社评：日《防卫白皮书》暴露扩军野心--文汇报7月10日

日本政府发布2013年度的《防卫白皮书》，对于中国海洋战略、军费开支等问题进行无理指责。事实上，中日关系恶化，完全是由日本「国有化」钓鱼岛而起。今年的《防卫白皮书》更暴露日本扩军备战野心膨胀，全世界爱好和平的人民和国家都须予以关注和防范。

实际上，破坏钓鱼岛搁置争议默契、导致中日关系紧张的是日本政府。日本政府在2012年9月对钓鱼岛实行所谓「国有化」，企图改变整个钓鱼岛海域的现状，导致地区形势紧张，日本政府必须承担全部责任。现在，日本政府反咬一口，利用《防卫白皮书》对中国妄加指责，进一步渲染「中国威胁论」，不过是在玩弄「贼喊捉贼」的把戏 。

据日本传媒披露，日本当局为打破中日关系僵局，近日曾向中方提议在「不承认存在主权争议」的情况下，将钓鱼岛问题视为「外交问题」来处理。日本不可能既不承认钓鱼岛的主权争议，又想以外交对话平息事态。日本必须切实正视钓鱼岛主权争议的历史和现实，拿出诚意和实际行动改善中日关系。

《防卫白皮书》在强化日美军事同盟的同时，增加不少提升日本防卫能力的新内容，首次将国防产业作为单独一章列出，要培养日本国内国防产业链。日本军国主义在二战期间发动的侵略战争，给亚洲和世界人民带来沉痛灾难，对日本国民也是惨痛教训。如今日本政府再度制造紧张气氛，鼓噪强军备战，军国主义死灰复燃的势头日益明显，不能不令国际社会对日本的狼子野心感到担忧。美国更应提高警惕，切莫为围堵中国而纵容日本，须防养虎遗患。(A05)