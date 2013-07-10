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货币新闻 | 2013年 7月 10日 星期三 09:27 BJT

芝加哥期市：大豆期货上涨，或创一年来最大三日涨幅

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 678.50 1.00 +0.15% +2.80% 692.73 57

CBOT玉米 524.75 3.00 +0.57% +6.82% 540.58 71

CBOT大豆 1285.25 9.00 +0.71% +4.64% 1287.98 87

CBOT稻米 $15.22 $0.03 +0.16% +1.77% $15.73 45

美国原油 $104.39 $0.86 +0.83% +1.21% $96.93 84

汇率

欧元/美元 $1.278 -$0.009 -0.68% -0.37%

美元/澳元 0.917 0.004 +0.39% +1.18%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 张若琪 审校)

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