更正-东京汇市：美元多头气势不减，欧元及英镑走势疲软

(更正：因译文有误，第二个要点改为“英镑兑美元位于三年低位”，非“兑英镑位于三年低位”)

* 美元指数守在三年高点附近

* 欧元兑美元位于三个月低点，英镑兑美元位于三年低位

* 下个关注焦点为中国贸易数据

路透悉尼7月10日 - 美元指数周三在三年高点附近盘旋，投资人攻击目标锁定欧元及英镑，因益发预期欧洲央行及英国央行将不得不长期维持货币政策宽松。

欧元兑美元 报1.2779美元，之前一度低见1.2755，为4月初以来最低。交易员称，若跌破4月4日低点1.2740，则将下看2011年11月低位1.2661。

之前欧洲央行执委亚斯穆森周二表示，该央行对于将维持利率水平在纪录低点的政策指引覆盖范围超过12个月。

欧洲央行此后发表一份声明称，亚斯穆森本意并非就维持利率在纪录低位的具体期限给出任何指引。

“尽管欧央行随后在声明中予以澄清，但欧元区决策者明显仍持温和立场，愿意使利率预期偏向下行，”巴黎银行分析师在给客户的报告中写道。

标准普尔周二调降意大利债信评等，由BBB+降至BBB，让投资人更有理由出脱欧元。

英镑在三年低点盘旋，上日公布的英国制造业数据意外疲弱，令市场持续预期英国央行将更积极宽松货币。英镑兑美元 报1.4857美元，此前曾跌至1.4814。

欧元及英镑走疲，协助美元指数触及三年高位84.753。

美元指数 最新报84.670，上涨0.1%，周二时已上涨0.5%。

投资人变得更加看多美元，因近期强劲数据巩固了美联储最快9月开始缩减买债的看法。

“市场将继续买入美元。随着公债收益率(殖利率)上升，投资者没有卖出美元，尤其是美元兑欧元的动机，”Brown Brothers Harriman的资深外汇策略师Masashi Murata称。

“不过，对于美元兑日圆，本周在中国数据发布前存在风险。说明中国经济放缓的任何证据都将推动部分投资者买回日圆。”

市场将密切关注中国周三发布的贸易数据，若出现经济进一步走弱的迹象，将打压市场的风险偏好。

澳元表现抢眼，兑包括美元在内的多种货币上涨，兑欧元和英镑创一个月高点。

澳元兑美元 最新报0.9166美元，此前短暂站上0.9200美元，为一周内首次。欧元兑澳元 跌至1.3895澳元，图形上形成双顶型态，预示后市料进一步下行。英镑兑澳元 下滑至1.6154澳元。(完)

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