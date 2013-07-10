版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 09:40 BJT

更正-东京汇市：美元多头气势不减，欧元及英镑走势疲软

(更正：因译文有误，第二个要点改为“英镑兑美元位于三年低位”，非“兑英镑位于三年低位”)

* 美元指数守在三年高点附近

* 欧元兑美元位于三个月低点，英镑兑美元位于三年低位

* 下个关注焦点为中国贸易数据

路透悉尼7月10日 - 美元指数周三在三年高点附近盘旋，投资人攻击目标锁定欧元及英镑，因益发预期欧洲央行及英国央行将不得不长期维持货币政策宽松。

欧元兑美元 报1.2779美元，之前一度低见1.2755，为4月初以来最低。交易员称，若跌破4月4日低点1.2740，则将下看2011年11月低位1.2661。

之前欧洲央行执委亚斯穆森周二表示，该央行对于将维持利率水平在纪录低点的政策指引覆盖范围超过12个月。

欧洲央行此后发表一份声明称，亚斯穆森本意并非就维持利率在纪录低位的具体期限给出任何指引。

“尽管欧央行随后在声明中予以澄清，但欧元区决策者明显仍持温和立场，愿意使利率预期偏向下行，”巴黎银行分析师在给客户的报告中写道。

标准普尔周二调降意大利债信评等，由BBB+降至BBB，让投资人更有理由出脱欧元。

英镑在三年低点盘旋，上日公布的英国制造业数据意外疲弱，令市场持续预期英国央行将更积极宽松货币。英镑兑美元 报1.4857美元，此前曾跌至1.4814。

欧元及英镑走疲，协助美元指数触及三年高位84.753。

美元指数 最新报84.670，上涨0.1%，周二时已上涨0.5%。

投资人变得更加看多美元，因近期强劲数据巩固了美联储最快9月开始缩减买债的看法。

“市场将继续买入美元。随着公债收益率(殖利率)上升，投资者没有卖出美元，尤其是美元兑欧元的动机，”Brown Brothers Harriman的资深外汇策略师Masashi Murata称。

“不过，对于美元兑日圆，本周在中国数据发布前存在风险。说明中国经济放缓的任何证据都将推动部分投资者买回日圆。”

市场将密切关注中国周三发布的贸易数据，若出现经济进一步走弱的迹象，将打压市场的风险偏好。

澳元表现抢眼，兑包括美元在内的多种货币上涨，兑欧元和英镑创一个月高点。

澳元兑美元 最新报0.9166美元，此前短暂站上0.9200美元，为一周内首次。欧元兑澳元 跌至1.3895澳元，图形上形成双顶型态，预示后市料进一步下行。英镑兑澳元 下滑至1.6154澳元。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐