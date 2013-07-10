中国保险：另类投资带动保险行业收益提升，风险整体可控--报载

路透上海7月10日 - 上海证券报周三报导指出，中国保险业另类投资占比逐步提升，并在促行业收益率回升发挥了较大作用，保险行业另类投资计划平均收益已达到6%；目前另类投资的风险处于可控范围。

“今年保险行业投资收益会朝着好的方向发展，与去年相比会有较大提高。”报导并引述保监会副主席陈文辉表示称。

至于险资参与另类投资的风险控制，他指出，保监会在前段放开的同时，后端也加强了风险管理。如保险投资债权计划，一定要有银行担保，“保险投资的项目，也要看得见摸得着，而不是雾里看花。保险另类投资的风险目前处于可控范畴内。”

另类投资，一般指区别于传统债券、股票、期货等公开交易品种的投资类别。通常而言,另类投资的投资范围主要包括不动产、基础设施项目、私募股权(包括风险投资)、对冲基金、证券化资产(包括金融衍生品)、大宗商品等。

截至今年前五月，保险资金运用余额7.09万亿元，较年初增长3.44%。其中债券3.19万亿元，占比45.04%；银行存款2.197万亿元，占比30.99%；股票和证券投资基金8,664.64亿元，占比12.22%，而其他投资8,328.7亿元，占比11.75%。

最新数据显示，目前有9家保险资产管理公司发起了114项债权投资计划。备案金额已经超过350亿元，平均的项目期间为7年多，提供了规模较大、期限较长的资金支持。

同时，保险机构已经投资在上海、天津、武汉、南京、重庆等地区的保险保障项目，累计资金已超过235亿元，其中有5家保险机构投资了7个养老社区，占地面积超过了35,000亩，预计投资150亿元左右，为养老保险提供了一些很好的养老设施建设。

2012年保险类机构投资环境不断优化。监管层先后放宽了险资对基建投资，混合债、可转换债券、无担保债投资等方面规定，境外投资品种和范围也有所扩大，并放行其参与股指期货。