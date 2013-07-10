《香港已公布新股发行上市日程表》--7月10日

路透基点：台湾兴富发建设签署106.5亿台币担保贷款案--TRLPC
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
路透香港7月10日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2013年以来已在香港交易所上市公司一 览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ----------------------------------------------------------------------------------------- 6/28-7/4 中国金凤凰 2.8 2.8-8.4 1-3 7/17 国泰君安 6/28-7/4 智美控股 4 8.4* 2.11* 7/11 中银国际 6/28-7/4 当代置业 4 6-9.4 1.49-2.36 7/12 大和 6/28-7/4 港大零售 0.5 1.07* 2.13* 7/11 兴业侨丰融资 6/28-7/4 中国铝罐 1 1-1.2 1-1.2 7/12 申银万国 6/20-25 耐世特 7.2 18.3-25.2 2.54-3.5 押后 中银国际和摩根大 通 6/6-11 合和香港房地产 3.4 52.02-60.52 15.3-17.8 不予进行 中银国际和瑞信 5/20-23 万都中国 2.434 16.55-20.9 6.8-8.6 押后 德银 2013年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 ------------------------------------------------------------------------------------- *7/10 开元产业 3.5 6.76 升0.6% 摩根士丹利和渣打 *7/9 中国擎天软件 1.45 4.35 跌3.4% 招银国际 7/5 金彩控股 0.82 0.66 升3.7% 第一上海 7/5 励骏创建 2.35 22 升2.1% 里昂 7/2 优库资源 1.3 4.88 跌6.9% 光大证券 6/26 英达公路再生科技<6888. 2.43 6.3 升4.9% 中信证券和国泰君安 HK> 6/13 五洲国际 1.22 13.9 升5.7% 交银国际和麦格理 6/13 和谐汽车 6.08 16.7 跌16.1% 高盛和中金香港 5/30 朗廷酒店投资 5 42.6 跌%9.2 汇丰、德银、花旗 5/23 中石化炼化工程<2386.HK 10.5 139.4 跌0.38% 中信证券、摩根大通和 > 瑞银 5/22 银河证券 5.3 83 升6% 中国银河国际、高盛、 摩根大通 3/19 永利地产 不适用 不适用 跌11.3%^ 创越融资 3/13 新晨动力 2.23 7 跌2.7% 美银美林 3/12 霭华押业 0.98 0.98 升33.7% 信达国际 3/6 百勤油服 3.28 8.2 升26.8% 建银国际 2/5 时计宝 1.35 8.1 升2.2% 星展和联昌国际 2/5 荣阳实业 4.13 12.39 跌13.1% 汇丰和摩根大通 1/31 中铝矿业 1.75 30.9 跌6.3% 摩根士丹利、法国巴黎 资本、中金和渣打 1/23 滉达富控股 1.5 0.9 升10.7% 联昌证券 1/16 金轮天地 1.68 7.56 升21.4% 法国巴黎资本 1/15 迅捷环球 0.82 1.23 升39% 信达国际 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12
路透上海4月5日 - 清明小长假后首个交易日，中国央行继续暂停逆回购，银行间市场 资金面周三维持紧平衡。目前来看，存款准备金例行调整影响暂不明显。对非银机构来说， 跨过季末，七天及以上期限资金价格明显回落，融资成本有所降低。 交易员认为，转到月初，财政投放因素不复存在。随着逆回购存量的不断下降，公开市 场连续净回笼效应恐慢慢增加，下一步需关注央行何时会恢复公开市场资金供给。 华北一银行交易员称，早盘资金面“紧平衡，没那么松，大行有出一些，但也不是特别 多。” 她并表示，今日是存款准备金例行调整日，不过据其观察，目前该因素对资金面影响暂 不明显。线下资金方面，同业存单发行利率有所下行，但幅度不算太大。 中国央行稍早公告，因银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场继续不进行操 作，为连续第八日暂停操作。考虑到清明假日到期顺延部分，单日净回笼900亿元人民币。 至此，逆回购最新存量余额为2,000亿元。 上海一券商交易员补充说，今日已有对非银机构报出不到4%的七天回购价格，较季末前 明显回落