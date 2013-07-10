港报财经评论：美债息主宰资金流--信报7月10日

美债息主宰资金流/习广思

一个放水，一个收水，日股炒作量宽及财政刺激政策，美股则憧憬经济复苏，两地均成为环球性资金的目的地，更有利宏观大鳄的炒作。投资者的群体行为告诉大家，这两个股市仍然当炒。7月日股有戏唱，一切视乎日本首相安倍能否带领自民党在参议院选举中胜出。日媒调查显示，自民党及联合执政伙伴新公民党有望赢取70多个席位，即执政党将赢得更多席位，有望打破目前的局面，安倍推动安倍经济学的阻力亦会减低。圆汇续弱，日股续强，环球市场已逐步消化退市恐惧，日股美股识升，惟中港股市疲态未改。尽管欧美股市持续消化退市恐惧，并开始把焦点转到公司业绩，但港股在中国内地经济、股市低迷的情况下仍陷入闷局。恒指反弹乏力，昨日开市后承接美股气氛弹至20,767点，及后反覆牛皮，收报20,683点，上升100点，大市成交额缩减至440亿港元，沽空比率10.18%。恒指在10天线跌定，再急挫的可能性减低，但对于明显回升，投资者不宜期望过高，中资金融股始终拖累着大市。

与资产配资一样，投资者在考虑买什么前，倒不如先考虑哪些不应买？短线博反弹纯粹技术因素居多，但因技术超卖而反弹已出现，投资者入市须小心选择。中国内地公布6月份PPI按年下跌2.7%，延续跌势，实体经济仍然受到产能过剩所困扰。中国内地媒体更传出，多部委拟透过银行审批贷款管理，抑制过剩产能，尤其是水泥、钢铁、平板玻璃、电解铝等四大行业。瑞银财富预期，中国严控信贷，下半年将现破产潮，信贷环境将继续紧缩，令产能过剩的行业持续汰弱留强。熔盛 是中国内地钱荒的受害者，但熔盛尚且是一间较大型的上市公司，想像一下其他规模较细的中小企，钱荒之后，加上中国严控信贷，下半年可能是另一场生死存亡之秋。

避开对宏观经济敏感的中资股，再撇除产能过剩的中资股后，大市可供选择的股票已不多，塘水滚塘鱼的情况将持续下去，现阶段资金及板块继续轮流转。昨日所见，自三星季度业绩低于预期后，手机设备股调整未休，昨日瑞声 股价续跌；相反，富智康 、中芯 等盈利续被看好的电子、科技股企稳。新能源、环保、水利等股份是基金收集的对象，光大国际 、华能新能源 、中国水务 等强势未变。退市恐惧对美股的影响减弱，但债息持续高企，已经升破早前预计的2.5厘水平。然而，十年期长债息升跌主宰着新兴市场的资金流，美息愈升，意味着新兴市场、高息资产吸引力愈低，而且债息升势急剧，是引发更多套利资金拆仓的可能原因。(B01)

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圆汇势陷上落市/苏子

日本央行近期的一项调查显示，逾80%的日本市民相信物价将上升，而此水平是2008年9月以来最高；配合日本近期公布的经济数据表现其实不差，反映安培经济学最终以失败收场的可能性正降低。同时亦反映日本央行明天的议息结果已不大可能会有继续扩大QE规模的暗示，故应可暂时限制美元兑日圆稍后进一步破关而上，再创今年新高的动力。未来美元兑日圆能否再升，预料将取决美国国债息率会否继续上升，例如美国10年期国债息率若成功升破3%关口，相信届时会刺激美元整体走势上升，从而令美元兑日圆亦不能独善其身，可以顺利创出今年新高。因此，未来美元兑日圆的表现，预料受到美国国债息率的影响较大，相信明天日本央行的议息结果，未必能对美元兑日圆构成翻天覆地的巨变，预料议息后继续以上落市形式运行的可能性较高。

目前美元兑日圆20周保历加通道的顶部阻力，以及底部支持分别处于130.5及92.78；由于顶部阻力与上半年的103.73高位相若，因此，短期内若乏力升逾此顶部阻力，预料在回复上落市运行模式下，意味后市下试上述通道底部支持的可能性不容抹煞。昨天英国公布5月制造业生产数据创出今年以来的最大跌幅，刺激英镑兑美元一度跌至今年3月12日的1.4829低位才能喘定跌势；留意此低位与20周保历加通道的1.4835底部支持相若，因此，若昨晚英镑兑美元未见进一步破关而下并低收，小心汇价较大机会已在昨天欧洲市见了短期底部，稍后预料会出现超卖反弹，并重返1.5心理关口以上波动。

本周初美汇指数再次升逾5月23日的84.5高位，虽然可以再创今年新高，但可惜破位后仅见84.59高位便乏力再升。因此，若昨晚及今天美汇指数仍未成功企稳在84.5高位阻力以上收市，预料日线图或会呈现双顶不利形态，从而暂时结束近期美元的强势表现。(B12)