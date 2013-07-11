主要国家经济指标预测--7月11日****

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
路透7月11日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 7月8日当周 7月10日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2245 新西兰食品价格指数(较前月) 6月 +2.1% -- 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 9,731 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 4,869 -- 2350 日本机械订单(较前月) 5月 +10.5% +1.3% (较上年同期) +16.5% +2.5% 7月11日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲就业人口变化(万人) 6月 减少0.25 增加0.11 澳洲全职就业人口变化(万人) -- 减少0.53 澳洲就业参与率 65.2% 65.2% 澳洲失业率 5.6% 5.5% -- 韩国央行利率决定 7月 2.50% 2.50% 0330 日本央行利率决定 -- -- -- 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月 6月 -- -0.4% ) (较上年同期) -- -0.1% 0645 法国HICP(较前月) 6月终值 +0.2% +0.1% 法国HICP(较上年同期) +0.9% +0.9% -- 美国ICSC连锁店销售 6月 -- +3.2% 1230 加拿大新屋价格指数 5月 +0.2% +0.2% 1230 美国进口物价(较前月) 6月 持平 -0.6% 出口物价(较前月) -0.1% -0.5% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月6日当周 34.0 34.3 初请失业金人数四周均值(万人) -- 34.55 续请失业金人数(万人) 295.0 293.3 1800 美国联邦预算(亿美元) 6月 盈余395 赤字1,390 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 7月10日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲WESTPAC-MI消费者信心指数 7月 102.1 -- 0300 韩国L货供额(较上年同期) 5月 +7.3% -- 0500 日本消费者信心指数 6月 44.3 -- 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月终值 +0.1% +0.1% 德国CPI(较上年同期) +1.8% +1.8% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 6月终值 +0.1% +0.1% 德国HICP(较上年同期) +1.9% +1.9% 0645 法国经常账收支(亿欧元) 5月 赤字41 -- 0645 法国工业生产(较前月) 5月 -0.4% -0.8% 0800 意大利工业生产(较前月) 5月 +0.1% +0.3% 意大利经工作日调整工业生产(较上年同 -4.2% -4.7% 期) 1100 美国抵押贷款指数 7月5日当周 533.3 -- 1100 美国再融资指数 7月5日当周 2454.6 -- 1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 5月 -0.5% +0.3% 趸售销售(较前月) +1.6% +0.4% 1900 美联储联邦公开市场委员会(FOMC)公布会 6月18-19日 -- -- 议记录 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 石冠兰/田建华; 审校 李春喜)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。