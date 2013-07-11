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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 08:04 BJT

****主要国家经济指标预测--7月11日****

路透7月11日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程
    
  7月8日当周    
    
 7月10日(三)
 GMT时间           经济指标/活动                    公布时段        现值       预估值
 2245              新西兰食品价格指数(较前月)            6月       +2.1%           --
 2350              日本投资外国债券(亿日圆)             前周       9,731           --
                   外资投资日本股票(亿日圆)                        4,869           --
 2350              日本机械订单(较前月)                  5月      +10.5%        +1.3%
                                                                          
                             (较上年同期)                         +16.5%        +2.5%
 
 7月11日(四)
 GMT时间           经济指标/活动                    公布时段      预估值        前值
 0130              澳洲就业人口变化(万人)                6月    减少0.25    增加0.11
                   澳洲全职就业人口变化(万人)                         --    减少0.53
                   澳洲就业参与率                                  65.2%       65.2%
                   澳洲失业率                                       5.6%        5.5%
 --                韩国央行利率决定                      7月       2.50%       2.50%
 0330              日本央行利率决定                       --          --          --
 0600              德国趸售(批发)物价指数(较前月         6月          --       -0.4%
                   )                                                      
                   (较上年同期)                                       --       -0.1%
 0645              法国HICP(较前月)                  6月终值       +0.2%       +0.1%
                   法国HICP(较上年同期)                            +0.9%       +0.9%
 --                美国ICSC连锁店销售                    6月          --       +3.2%
 1230              加拿大新屋价格指数                    5月       +0.2%       +0.2%
 1230              美国进口物价(较前月)                  6月        持平       -0.6%
                   出口物价(较前月)                                -0.1%       -0.5%
 1230              美国一周初请失业金人数(万人)   7月6日当周        34.0        34.3
                   初请失业金人数四周均值(万人)                       --       34.55
                   续请失业金人数(万人)                            295.0       293.3
 1800              美国联邦预算(亿美元)                  6月     盈余395   赤字1,390
 
      附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：   
   
 7月10日(三)
 GMT时间          经济指标/活动                           公布时段       现值      预估值
 0030             澳洲WESTPAC-MI消费者信心指数                 7月      102.1          --
 0300             韩国L货供额(较上年同期)                      5月      +7.3%          --
 0500             日本消费者信心指数                           6月       44.3          --
 0600             德国消费者物价指数(CPI)(较前月)          6月终值      +0.1%       +0.1%
                  德国CPI(较上年同期)                                   +1.8%       +1.8%
                  德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     6月终值      +0.1%       +0.1%
                  德国HICP(较上年同期)                                  +1.9%       +1.9%
 0645             法国经常账收支(亿欧元)                       5月     赤字41          --
 0645             法国工业生产(较前月)                         5月      -0.4%       -0.8%
 0800             意大利工业生产(较前月)                       5月      +0.1%       +0.3%
                  意大利经工作日调整工业生产(较上年同                   -4.2%       -4.7%
                  期)                                                          
 1100             美国抵押贷款指数                      7月5日当周     533.3           --
 1100             美国再融资指数                        7月5日当周     2454.6          --
 1400             美国批发(趸售)库存(较前月)                   5月      -0.5%       +0.3%
                  趸售销售(较前月)                                      +1.6%       +0.4%
 1900             美联储联邦公开市场委员会(FOMC)公布会  6月18-19日         --          --
                  议记录                                                       
  (完)

      
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                               日本与韩国                         
    欧洲                                       澳洲与新西兰                       
    中国                                       台湾                               
 
 已公布经济指标一览
    美国                                       日本                               
    欧洲                                       韩国                               
    中国                                       香港                               
    澳洲                                       台湾                               
 
 (整理 石冠兰/田建华; 审校 李春喜)
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