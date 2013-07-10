中国债市动态：现券走势趋空收益率全线上涨，回购利率虽稳但预期转谨慎

路透上海7月10日 - 虽然中国银行间市场周三资金利率变化不大，但现券和利率互换走势转空，现券各期限收益率明显普涨。在短端收益率领涨的同时，平时较为稳定的10年国债收益率亦出现4-5个基点(bp)的升幅。

交易员称，目前回购利率应已经跌到阶段低点，而随着月中缴税时点的临近，经历过6月惨痛教训的机构心态趋谨慎。这种预期在推高短券收益率的同时，也连累长端收益率止稳上行。

他们并认为，对短期资金面的担心，冲销了不佳进出口数据对债市的支撑作用。而未来这种收益率上行走势能否持续，还需要继续关注资金面，和下周将公布的国内生产总值(GDP)等数据，来判断基本面走向。

上海一银行交易员称，就目前情况判断，本轮回购利率跌势将尽。而且在缴税等多因素影响下，并已出现趋紧预期。考虑到现券收益率长短端倒挂的不可长期持续性，此前一直较稳的长债收益率今日也未能幸免。

“资金利率如果下不去了，那么(现券)行情就倒头了,”他表示。至于长债的未来走势，则要结合资金面和更多经济数据来观察。

中国6月进出口出现17个月来罕见的双双负增长，远低于市场预期。在全球经济增长乏善可陈，人民币兑美元升值的背景下，下半年贸易前景仍不容乐观。 另外，国家统计局将于下周一(15日)召开经济运行情况新闻发布会，公布GDP等数据。

北京一银行交易员补充说，从现有经济数据反应的基本面上来看，应略有利于债市。但就短期资金面而言，“我觉得(回购利率)应该回升，那么债市收益要重定位。”

此前公布的中国6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，高于市场预期；而同期工业生产者出厂价格指数(PPI)同比仍维持跌势，则显示整体经济的需求依然疲弱。

今日一级发行市场表现亦不理想。财政部稍早招标的七年期国债，票面利率3.46%，大幅高于预期，投标倍数1.38倍，则属于较低水平。