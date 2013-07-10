路透调查：美国上周原油库存料继续下降，因进口减少及炼厂生产活跃

路透7月9日 - 周二公布的路透调查显示，上周美国商业原油库存料连续第二周下降，因进口量减少且炼厂加工量上升。本次调查访问了11位分析师。

在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前，对分析师所做的调查平均预估显示，7月5日止当周美国原油库存料下降310万桶。

API周二公布，上周原油库存减少900万桶，汽油和馏分油库存分别为减少350万桶和增加280万桶。

EIA将于周三1430GMT公布其一周石油库存数据。

此前的EIA数据显示，6月28日当周美国原油库存减少1,030万桶至3.838亿桶，为3月以来最低。

“由于和炼厂生产繁忙有关的季节性因素影响，原油供应料出现大幅下滑，”芝加哥Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch说。

Ritterbusch认为，BP 在Whiting炼厂的常压蒸馏单元(CDU)重启，应会影响到库辛的原油库存。

7月5日当周的炼厂产能利用率料较前一周的92.2%上升0.1个百分点。

汽油库存料增加60万桶。EIA数据显示前一周下降170万桶。

上周包含取暖油和柴油在内的馏分油库存平均估计为增加70万桶。EIA称在6月28日当周馏分油库存下降240万桶。(完)

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