路透调查：美国上周原油库存料继续下降，因进口减少及炼厂生产活跃

《分析师观点》中国设立雄安新区拟探索城市发展新机制，华北雾霾治理望提速
路透北京4月5日 - 中国国务院日前决定设立河北雄安新区，规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域，这对于集中疏解北京非首都功能，探索人口经济密集地区优化开发新模式，调整优化京津冀城市布局和空间结构，培育创新驱动发展新引擎，有重大现实意义。
路透7月9日 - 周二公布的路透调查显示，上周美国商业原油库存料连续第二周下降，因进口量减少且炼厂加工量上升。本次调查访问了11位分析师。
在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前，对分析师所做的调查平均预估显示，7月5日止当周美国原油库存料下降310万桶。
API周二公布，上周原油库存减少900万桶，汽油和馏分油库存分别为减少350万桶和增加280万桶。
EIA将于周三1430GMT公布其一周石油库存数据。
此前的EIA数据显示，6月28日当周美国原油库存减少1,030万桶至3.838亿桶，为3月以来最低。
“由于和炼厂生产繁忙有关的季节性因素影响，原油供应料出现大幅下滑，”芝加哥Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch说。
Ritterbusch认为，BP 在Whiting炼厂的常压蒸馏单元(CDU)重启，应会影响到库辛的原油库存。
7月5日当周的炼厂产能利用率料较前一周的92.2%上升0.1个百分点。
汽油库存料增加60万桶。EIA数据显示前一周下降170万桶。
上周包含取暖油和柴油在内的馏分油库存平均估计为增加70万桶。EIA称在6月28日当周馏分油库存下降240万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵 审校 于春红)
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路透4月5日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6 西班牙 标售公债 4/10 美国 发售三年期公债 4/10 法国 标售国库券(BTF) 4/11 美国 发售10年期公债 4/11 意大利 标售国库券 4/12 英国 标售票息2.5%的2065年
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。