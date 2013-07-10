港报财经评论：汇丰及和黄，可跑赢大市--经济日报7月10日

汇丰及和黄，可跑赢大市/林瑞芬

恒指收20,683，升100点；大市成交额只有440亿港元。港股如此淡静，如同天气闷热，好淡双方暂以20,000-21,000为界上落争持，升跌日梅花间竹，个款似想砌上一级，但始终力不从心，等美国公布议息结果及伯南克将讲话之指示。据经济合作与发展组织周一发布的综合领先指标显示未来几个月美国和日本经济增速将继续加快；俄罗斯和巴西或出现放缓；中国将在长期趋势水平附近实现增长；印度的前景则具不确定性；德国料将出现温和复苏。全球主要经济体增速分化的形势明显，日股及美股吸引游资。相对地，中港股市欠吸引，投资者有限资金，对蓝筹股的选购清单更窄。

中国内地昨公布的CPI略高于预期，更为确立下半年度币策放宽空间有限，部分市场人士预期降准或降息来刺激经济只属空想。蓝筹股中的中资股拣选，则仍要谨慎为上，由于东方不亮西方亮，两只靠外搵食的汇丰 及和黄 ，较获投资者垂青。继早前券商齐心唱好汇丰后，今周摩根士丹利及里昂均唱好和黄，跑赢中资蓝筹股的机会较高。事实上，图表走势已说明一切，汇丰未随恒指失守250天线，自上月触低位后至今呈一浪高于一浪走势；和黄也见强守于2011年延伸上升轨。简述里昂看法，认为和黄近年有序降低债券投资组合，由1,000亿港元降至约230亿港元，占2012年度总资产约3%，未来美国纵加息预计对盈利冲击有限。

由于集团现金流强劲，核心业务为盈利带来双位数字的增长延续，报告时83.25港元计算，2014年度及2015年度之预测息率水平逾3厘，乃理想的又有增长又有合理股息回报股份，加上现价之股价对NAV值折让低于过去五年平均水平，未来投资前景还是吸引，维持买入建议，目标102港元。按大摩看法，和黄旗下3集团从事的电讯业务多年来都跑输大市，但相信2014年度开始会录得正现金流，今明两年核心EBITDA的盈利增长将达17%及12%。计及并购的EBITDA增速更显强劲，明年度达33%，成功收购爱尔兰O2亦成盈利催化剂。此外，由于中国内地健康及美容业务增长快速；屈臣氏增设1,000间与健康美容相关的店舖，令旗下屈臣氏零售业务将录得不俗增长。部分市场的经济前景不明朗时，更利好和黄，主要其强劲的资产负债表，稳定盈利增长及强劲现金流将支持和黄的资产值继续上升，以及维持稳定派息政策，大摩就给予增持评级，目标价94港元。(B02)

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国指造双顶，居安要思危/余少文

国企指数昨日继续上落，幅度较预期为小，或是市场观望陆续公布的经济数据，但6月通胀2.7%出乎意料高于预期，虽然距离中国3.5%目标仍有一段距离，相信下半年有机会升越3%，中资股压力挥之不去。中国内地股市昨日升跌反弹走势，累及国企指数无所适从，全日跌12点收9,051点，成交额不足85亿港元，是一个多月来最少的一日，也是今年第二低成交额，对上一次是5月27日的82.5亿港元，国指反弹一日后继续下跌之路；红筹指数升27点或0.7%，收3,952点，成交额37亿港元。A股出现反覆走势，最后沪升深跌，相信是受到6月CPI和PPI的数据所影响，因为6月CPI出乎意料高于预期达2.7%，较市场预期的2.5%为高，也较5月高出0.6个百分点；PPI则跌2.7%，虽较5月跌幅收窄0.2个百分点，但较市场预期跌2.5%为高，连同早前公布的PMI数字，可见中国内地通胀回升下，制造业情况并不乐观，或是A股早段下跌原因之一。

当然，市场都知道中国内地经济放缓，但未来一周会陆续公布进出口贸易、货币供应、零售、固定资产、GDP等6月和上半年数据，相信股民仍会观望相关数字，待不利消息陆续浮现后，大市才有明确方向，故见国指技术指标之一的保历加通道在收窄，又是静极思动现象。若然大市继续低位震荡，则市场或会炒作中资股中期业绩，即大市个别发展，炒股不炒市，最后等10月会否如过去两年10月般出现升浪。最担心并非国指会跌至头肩顶量度跌幅约8,000点，因为以目前计算，再跌多1,000点便到目标，反而关注国指同时营造大型双顶，2011年和2012年的10月开始的升浪，不约而同到翌年受制12,000点回落，颈线约在9,000点，目前刚好在颈线争持，这线一旦失守，双顶量度跌幅可达6,000点，较头肩顶目标8,000点还低2,000点，如以9,000点计算，即要再跌33%，杀伤力会很大。

一直认为国指跌至9,000点已吸引，彭博料今年盈利有11%增长，预测PE约6.7倍，若然超保守来计算，今年盈利倒退10%，预测PE也只是8.2倍；如跌至8,000点，彭博预测PE降至5.9倍，盈利如倒退10%则会是7.3倍，所以指数一旦跌至8,000点，相信不少股民会有全力入市的想法，尤其国指由12,000点下跌以来，股民减持为主，不少在等机会，故指数跌至8,000点至9,000点料会吸引股民入市；若然指数再跌至6,000点，则市场会出现屍骸遍野，因为8,000点入市的股民都要坐艇。(B03)