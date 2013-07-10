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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 09:28 BJT

****《港报快速浏览》--7月10日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：日《防卫白皮书》暴露扩军野心--文汇报                              
 港报社评：北京反攻美国，逼认新型大国关系--经济日报                          
 港报社评：经济下行风险日高，结构转型荆棘满途--信报                          
 港报社评：中联办主任首访立法会期望张晓明带来3信息--明报                     
 港报社评：避收区内生，叩门要有新策略--星岛日报                              
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：美债息主宰资金流--信报7月10日                                 
 港报财经评论：汇丰及和黄，可跑赢大市--经济日报7月10日                       
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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