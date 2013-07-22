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货币新闻 | 2013年 7月 22日 星期一 13:18 BJT

日本政经：首相安倍晋三称若从改革中退却，将失去民众信心

路透东京7月22日 - 日本首相安倍晋三周一表示，如果他的政府从改革中退却，将失去民众信心。

安倍晋三的执政联盟在周日的参议院选举中获得绝对性胜利，令人担心他可能因此失去推进困难的经济改革的兴趣，转而追求其民族主义计划。 (完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)
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