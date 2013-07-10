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债券 | 2013年 7月 10日 星期三 10:13 BJT

企业并购：美国超市运营商Kroger将斥资25亿美元收购Harris Teeter

路透7月9日 - 美国最大超市运营商Kroger 表示，将斥资25亿美元收购Harris Teeter Supermarkets ，这将拓展其在美国东南部和大西洋沿岸中部地区的市场。

Harris Teeter等区域性超市正竭力维持市场份额，以抵御Costco Wholesale 、沃尔玛 和Whole Foods Market 等大型连锁超市的竞争，导致行业整合。

Kroger提出每股支付49.38美元现金，相当于较Harris Teeter周一收盘价溢价1.8%。该股自1月18日以来累计上涨31%，当日首次出现该公司可能被出售的报导。

并购交易达成后，公司将在34个州和哥伦比亚特区运营2,631家超市。

Harris Teeter周二上涨1.53%，报49.26美元。Kroger上升2.65%，收报37.15美元(完) (编译 王翔琼; 审校 李春喜)

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