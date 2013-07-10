重发-《盛宏清专栏》三论中国资金迷局：过度错配吞苦果

(重发以增加文末表格) （作者为路透中文新闻特邀撰稿人，文章仅代表本人观点）

撰稿 盛宏清

商业银行的资产和负债永远是错配的，而且错配是商业银行盈利模式的内在要求，但是，错配有个限度的问题，如果过度错配将严重冲击商业银行的流动性安全。中国银行间市场资金面在6月份出现的高度紧张状况同一些商业银行对流动性资产和流动性负债进行过度错配直接相关。

当前对商业银行流动性负债影响较大的是理财产品业务和同业负债业务，上述两项业务对负债的冲击各不相同。

目前商业银行的一般性稳定负债主要由个人储蓄存款、活期存款和理财存款资金构成，截止2013年5月末，个人储蓄存款为43万亿，过去4年在总存款中占比稳定在44%左右的水平；截止5月末活期存款为30万亿；截止3月末，理财资金为8.2万亿。如下表，最近的4年，随着居民和企业投资意识增强，活期存款在总存款中的占比逐渐下降，由2009年12月的39.26%下降至2013年3月的31.72%，而同期理财产品占总存款的比重由2.84%上升至8.37%，上升的百分点基本上与活期存款下降的百分点相当。

理财产品对流动性的作用具有两面性：一方面，理财产品可固化活期存款，对稳定负债资金有促进作用；另一方面，由于产品设计兑付时点一般在月末或节假日，期限较短的理财产品又会加剧时点支付紧张。总体评估，理财产品对负债的稳定性冲击呈中性，它基本上与活期存款存在替代与补充关系，而且从统计数据看，也没有冲击个人储蓄存款的稳定性，2009年12月至2013年3月，理财产品增加4.82倍，而个人储蓄存款占总存款比重仍上升1个百分点至44.6%。

由此，在商业银行短期流动性资产和流动性负债中，票据资产和同业之间的负债（同业存款、同业存放、拆借、回购等）的期限错配是最大的问题。在过去4年里，票据资产由4.1扩张至9.2万亿，而且期限越来越错配，错配的动机主要来自利润指标的压力，错配的政策预期是认为流动性持续宽松。

目前商业银行同业资产与负债的利差要求在100BP以上，在过去的9个月时间里，如下表，同业资产，如6个月期限票据的利率平均在4.84%的水平，而票据利率-SHIBOR3个月利率的点差为82BP，票据利率-SHIBOR1个月利率的点差为65BP，票据利率-SHIBOR14天利率的点差为96BP，票据利率-SHIBOR7天利率的点差为117BP，票据利率-SHIBOR1天利率的点差为188BP，因此，商业银行要在同业资产负债运作上赚取超过100BP的利差，其同业负债的期限就会越缩越短，一些机构都在银行间市场运用1个月、14天、7天和1天的负债资金去匹配6个月至9个月期限的同业资产，使短期的流动性负债与流动性资产过度错配，从而埋下流动性紧张的“定时炸弹”。

根据经验初步估算，过度错配的量约占票据总量9.2万亿的70%，即高达6.44万亿，而运用隔夜资金匹配票据资产的量占据两成，即1.84万亿。由于银行间市场资金分布极度不平衡，拆借隔夜资金的连续性极易被破坏，也就是说，与隔夜资金匹配的1.84万亿票据资产极容易成为“资产悬崖”！

经过6月份的“一劫”，一些商业银行的同业资产运作部门几乎吐出上半年所赚利润的40%至100%，甚至亏损。而且还给流动性安全产生巨大冲击。在后续工作中，商业银行要切切实实践行“存款立行”原则，矫正过度的期限错配，绝对不能为了利润而忘记流动性安全这根“高压线”。

因为过度错配还将受到资金缺口的“暗算”。如果将金融机构人民币各项存款扣除各项贷款、证券投资和法定准备金后，金融机构的“剩余资金量”在今年5月末的缺口为1.4万亿。该缺口在今年1月-5月是由1.6万亿的外汇占款增量、3350亿元票据到期、5180亿元的正回购到期支撑的。未来如果外汇占款（增量）减少，而央行仍坚持稳健偏紧的流动性管理政策，那么，该滚动缺口不易弥补。可想而知的是，一些风吹草动和谨慎预防动机将再次刺激市场利率跳跃，比如受到上缴财政存款、月初增加准备金缴款、节假日增加备付金、资金分布严重失衡等因素的挑战。

单位：%/ 理财产品 活期存款占 个人储蓄存款 商业票据/ 商业票据 银行理财产 万亿元 占总存款 总存款比重 占总存款比重 总存款（% 余额（万 品余额（万

比重（% （%） （%） ） 亿元） 亿元）

） 2009-12 2.84 39.26 43.63 6.86 4.10 1.70 2010-12 3.90 42.87 42.23 7.80 5.60 2.80 2011-12 5.67 34.21 42.46 8.28 6.70 4.59 2012-06 6.79 31.63 43.18 9.17 8.10 6.00 2012-09 7.48 30.75 43.37 9.34 8.40 6.73 2012-12 7.74 32.60 43.55 9.05 8.30 7.10 2013-03 8.37 31.72 44.60 9.39 9.20 8.20 2012年10月至2013 票据利率-S 票据利率-S 票据利率-S 票据利率-S 票据利率-SH 年6月间6个月期票 HIBOR隔夜 HIBOR7天利 HIBOR14天 HIBOR1个月 IBOR3个月利

据转贴利率 利率点差 率点差 利率点差 利率点差 率点差

4.84% 188BP 117BP 96BP 65BP 82BP （完）