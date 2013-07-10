更新版-欧元区政经：拉脱维亚加入欧元，展现欧元疆域扩张而非分崩离析

* 拉脱维亚将自2014年起使用欧元纸钞及硬币

* 使用欧元让拉脱维亚脱离俄罗斯的形势更形巩固

* 欧元区希望展现其持续扩张，而非分崩离析

路透布鲁塞尔7月9日 - 欧元区明年起将把拉脱维亚纳为最新成员，亟欲显示出欧元区并非正在逐渐瓦解，尽管各界仍质疑南欧国家能否安度已经超过三年的危机。

欧盟各国财长将拉脱维亚加入欧元区的汇率定为1欧元兑换0.702804拉特，这个固定的兑换比率将使该国在20年前苏联垮台后脱离俄罗斯的形势更形巩固。

让拉脱维亚加入欧元的决定，不啻是在赞誉该国克服多年的金融困境，其经济较多数欧元区现有成员国更为强劲，负债也较低。

“我们正完成与欧洲的整合，”拉脱维亚财政部长Andris Vilks表示；他发表谈话之际，该国终于克服了最终障碍，成为了欧元区第18个成员国，而欧元区经济产出占全球比重约15%。“我们信任欧洲，我们也相信欧元，”他在记者会上表示，身旁坐着拉脱维亚总理。

南欧国家目前正苦于经济衰退并与巨额债务搏斗，而欧盟则是希望见到拉脱维亚成功摆脱2008/09年危机的历程能在这些南欧国家实现。

拉脱维亚债务相当于2012年国内生产总值(GDP)的40%，是欧元区国家平均负债水准的不到一半。

虽然希腊再度面临达成国际金主要求条件的压力，而葡萄牙政界也正在为了如何持续施行纾困计画而争论不休，但欧元区各国欢迎拉脱维亚1月加入欧元，以证明欧元区的存续能力。

“除了少数国家之外，所有欧盟成员最终都将采用欧元，”荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示。