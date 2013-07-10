台湾债市：五年公债殖利率早盘游走平盘，贝南克谈话前夕市场交投急冻

路透台北7月10日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周三盘初游走平盘附近。交易商认为，今日稍晚美联储主席贝南克即将发表演讲，市场观望气氛浓厚，多空双方皆不敢轻举妄动，令早盘量能急冻，料今日主流券殖利率将窄幅波动。

周三全球市场关注美国联邦储备理事会两件大事，包括发布6月18-19日货币政策会议记录，以及市场屏息以待的美联储主席贝南克在美国国家经济研究局会议上发表演说，主题为“美国中央银行的一世纪：目标、框架职责”。

“现在市场就等贝南克怎么说!”一本地银行交易员称。

交易员表示，由于贝南克谈话的不确定性未除，美债殖利率周二变化不大，市场观望气氛笼罩，台债早盘交投淡静，五年期主流券102/2开盘前15分钟都没有成交纪录，料今日台债主流券殖利率将在狭幅区间盘整，静待不确定因素厘清后多空再行表态。

交易员观察市场最新动态：

* 美债殖利率周二平盘整理

* 台债五年、10年主流券盘初殖利率游走平盘

* 市场观望气氛浓厚致买卖盘皆缩手

* 五年期主流券开盘前15分钟都没有成交纪录

* 贝南克谈话前夕，市场交投更加冷清

* 台币IRS 五年期报价在1.29/1.32%，大致持平上日

今日预估殖利率主要交易区间：

* 102/2暂看在1.10-1.15%

* 102/6暂看在1.52-1.55%

本地时间10:08最新报价：

* 102/2殖利率持平，报1.1250%。

* 102/6殖利率小跌0.70基点，报1.5210%。

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