全球金融：纽约-泛欧交易所将从明年初接管Libor业务

路透伦敦7月9日 - 纽约-泛欧交易所集团周二宣布，将由2014年初开始接手伦敦银行间拆放款利率(Libor)的管理。英国金融监管机构称此举将有助恢复Libor的诚信。之前这项基准利率成为全球利率操纵丑闻的风暴中心。

Libor是全球约550万亿(兆)美元合约参照的基准，这包括了复杂的金融衍生品到日常的信用卡帐单。在交易商惯常操纵Libor的情事遭披露后，这个全球金融系统重要基准的可信度受到动摇，促使有关当局对其计算体系进行整顿。

消息人士称，纽约-泛欧交易所集团将以象征性的1英镑(1.50美元)，从英国银行业者协会(BBA)手中接管Libor。由于合约内容保密，消息人士要求匿名。BBA从1980年代起即负责Libor的经管。

另一位不愿具名的消息人士说，纽约-泛欧交易所的任务将侧重于恢复Libor的公信力和诚信，并确保它仍是最重要的全球利率之一。消息人士并称由于Libor是支撑利率交易市场的基础，因此对该交易所本身的银行和经纪商客户至关重要。

不过伦敦并未丧失对Libor的监管权，因Libor暂时将继续受英国金融市场行为监管局(FCA)的规范。

基于回应舆论和政界对Libor操控丑闻的愤怒，FCA自4月起开始为Libor制订规范。FCA执行长Martin Wheatley称，委由纽约-泛欧交易所集团经管“对提高Libor的诚信是重要的一步”。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)