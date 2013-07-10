全球金融：纽约-泛欧交易所将从明年初接管Libor业务

路透基点：台湾兴富发建设签署106.5亿台币担保贷款案--TRLPC
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
路透伦敦7月9日 - 纽约-泛欧交易所集团周二宣布，将由2014年初开始接手伦敦银行间拆放款利率(Libor)的管理。英国金融监管机构称此举将有助恢复Libor的诚信。之前这项基准利率成为全球利率操纵丑闻的风暴中心。
Libor是全球约550万亿(兆)美元合约参照的基准，这包括了复杂的金融衍生品到日常的信用卡帐单。在交易商惯常操纵Libor的情事遭披露后，这个全球金融系统重要基准的可信度受到动摇，促使有关当局对其计算体系进行整顿。
消息人士称，纽约-泛欧交易所集团将以象征性的1英镑(1.50美元)，从英国银行业者协会(BBA)手中接管Libor。由于合约内容保密，消息人士要求匿名。BBA从1980年代起即负责Libor的经管。
另一位不愿具名的消息人士说，纽约-泛欧交易所的任务将侧重于恢复Libor的公信力和诚信，并确保它仍是最重要的全球利率之一。消息人士并称由于Libor是支撑利率交易市场的基础，因此对该交易所本身的银行和经纪商客户至关重要。
不过伦敦并未丧失对Libor的监管权，因Libor暂时将继续受英国金融市场行为监管局(FCA)的规范。
基于回应舆论和政界对Libor操控丑闻的愤怒，FCA自4月起开始为Libor制订规范。FCA执行长Martin Wheatley称，委由纽约-泛欧交易所集团经管“对提高Libor的诚信是重要的一步”。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12
路透上海4月5日 - 清明小长假后首个交易日，中国央行继续暂停逆回购，银行间市场 资金面周三维持紧平衡。目前来看，存款准备金例行调整影响暂不明显。对非银机构来说， 跨过季末，七天及以上期限资金价格明显回落，融资成本有所降低。 交易员认为，转到月初，财政投放因素不复存在。随着逆回购存量的不断下降，公开市 场连续净回笼效应恐慢慢增加，下一步需关注央行何时会恢复公开市场资金供给。 华北一银行交易员称，早盘资金面“紧平衡，没那么松，大行有出一些，但也不是特别 多。” 她并表示，今日是存款准备金例行调整日，不过据其观察，目前该因素对资金面影响暂 不明显。线下资金方面，同业存单发行利率有所下行，但幅度不算太大。 中国央行稍早公告，因银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场继续不进行操 作，为连续第八日暂停操作。考虑到清明假日到期顺延部分，单日净回笼900亿元人民币。 至此，逆回购最新存量余额为2,000亿元。 上海一券商交易员补充说，今日已有对非银机构报出不到4%的七天回购价格，较季末前 明显回落