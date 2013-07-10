路透基点：22家银行加入瑞安中心30亿港元贷款案--RLPC

路透香港7月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，共有22家银行以一般银团形式参与了瑞安中心30亿港元(3.87亿美元)三年期有担保定期贷款。

渣打银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)，已安排先行融资，该行参贷3亿港元。

22家银行中有四家担任牵头行，它们是工银亚洲(2.7亿港元)、星展银行(2.4亿港元)、台北富邦商业银行(2.1亿港元)和东亚银行(2亿港元)。

五家银行为主办行，它们是永隆银行(1.8亿港元)、上海浦东发展银行(1.7亿港元)、大众银行(1.5亿港元)、创兴银行(1.4亿港元)和永亨银行(1.4亿港元)。

六家银行为安排行，中国光大银行香港分行(8,500万港元)、上海商业银行(8,500万港元)、台湾银行(7,500万港元)、华美银行(7,500万港元)、台新银行(7,500万港元)和元大商业银行(7,500万港元)。

最后，七家银行担任高级经理行，它们是永丰银行(7,000万港元)、国泰银行(7,000万港元)、国泰世华银行(7,000万港元)、玉山商业银行(6,000万港元)、第一商业银行(6,000万港元)、台湾土地银行(6,000万港元)以及合作金库银行(6,000万港元)。

一如先前报导，该笔贷款用于为一笔2011年的25亿港元贷款提供再融资并用作营运资本，于今年4月30日签署协议，5月初已完成先行融资。

瑞安中心在偿清了2011年的那笔贷款一周后，该案进入银团组建。

新贷款的平均年限为2.7年，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码245个基点。

承贷3-4.4亿港元的银行获得主办行头衔，综合收益为265个基点，其中有54个基点的承诺费用。承贷2-2.9亿港元的银行获得安排行头衔，综合收益为260个基点，有40个基点的承诺费。承贷1-1.9亿港元的银行获得高级经理行头衔，综合收益为255个基点，有27个基点的承诺费。

那笔2011年的贷款在2014年9月到期前进行了偿还，中银香港和渣打银行为牵头行。

今年1月，该笔2011年贷款中的1.55亿港元部分在二级市场上以票面价格的98.2%售出。这笔贷款利率为Hibor加码245个基点。

同月，借款人要求修改贷款条款，将最低利息覆盖比率从三倍调降到1.5倍。

该笔2011年贷款在初级市场的最高综合收益为290个基点。借款人为瑞安控股旗下的一个部门，位于香港湾仔地区的甲级写字楼--瑞安中心则作为该笔融资的担保品。(完)