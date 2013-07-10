路透基点：22家银行加入瑞安中心30亿港元贷款案--RLPC

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月5日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12
路透香港7月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，共有22家银行以一般银团形式参与了瑞安中心30亿港元(3.87亿美元)三年期有担保定期贷款。
渣打银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)，已安排先行融资，该行参贷3亿港元。
22家银行中有四家担任牵头行，它们是工银亚洲(2.7亿港元)、星展银行(2.4亿港元)、台北富邦商业银行(2.1亿港元)和东亚银行(2亿港元)。
五家银行为主办行，它们是永隆银行(1.8亿港元)、上海浦东发展银行(1.7亿港元)、大众银行(1.5亿港元)、创兴银行(1.4亿港元)和永亨银行(1.4亿港元)。
六家银行为安排行，中国光大银行香港分行(8,500万港元)、上海商业银行(8,500万港元)、台湾银行(7,500万港元)、华美银行(7,500万港元)、台新银行(7,500万港元)和元大商业银行(7,500万港元)。
最后，七家银行担任高级经理行，它们是永丰银行(7,000万港元)、国泰银行(7,000万港元)、国泰世华银行(7,000万港元)、玉山商业银行(6,000万港元)、第一商业银行(6,000万港元)、台湾土地银行(6,000万港元)以及合作金库银行(6,000万港元)。
一如先前报导，该笔贷款用于为一笔2011年的25亿港元贷款提供再融资并用作营运资本，于今年4月30日签署协议，5月初已完成先行融资。
瑞安中心在偿清了2011年的那笔贷款一周后，该案进入银团组建。
新贷款的平均年限为2.7年，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码245个基点。
承贷3-4.4亿港元的银行获得主办行头衔，综合收益为265个基点，其中有54个基点的承诺费用。承贷2-2.9亿港元的银行获得安排行头衔，综合收益为260个基点，有40个基点的承诺费。承贷1-1.9亿港元的银行获得高级经理行头衔，综合收益为255个基点，有27个基点的承诺费。
那笔2011年的贷款在2014年9月到期前进行了偿还，中银香港和渣打银行为牵头行。
今年1月，该笔2011年贷款中的1.55亿港元部分在二级市场上以票面价格的98.2%售出。这笔贷款利率为Hibor加码245个基点。
同月，借款人要求修改贷款条款，将最低利息覆盖比率从三倍调降到1.5倍。
该笔2011年贷款在初级市场的最高综合收益为290个基点。借款人为瑞安控股旗下的一个部门，位于香港湾仔地区的甲级写字楼--瑞安中心则作为该笔融资的担保品。(完)
(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12
路透上海4月5日 - 清明小长假后首个交易日，中国央行继续暂停逆回购，银行间市场 资金面周三维持紧平衡。目前来看，存款准备金例行调整影响暂不明显。对非银机构来说， 跨过季末，七天及以上期限资金价格明显回落，融资成本有所降低。 交易员认为，转到月初，财政投放因素不复存在。随着逆回购存量的不断下降，公开市 场连续净回笼效应恐慢慢增加，下一步需关注央行何时会恢复公开市场资金供给。 华北一银行交易员称，早盘资金面“紧平衡，没那么松，大行有出一些，但也不是特别 多。” 她并表示，今日是存款准备金例行调整日，不过据其观察，目前该因素对资金面影响暂 不明显。线下资金方面，同业存单发行利率有所下行，但幅度不算太大。 中国央行稍早公告，因银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场继续不进行操 作，为连续第八日暂停操作。考虑到清明假日到期顺延部分，单日净回笼900亿元人民币。 至此，逆回购最新存量余额为2,000亿元。 上海一券商交易员补充说，今日已有对非银机构报出不到4%的七天回购价格，较季末前 明显回落
路透东京4月5日 - 日本第四银行(Daishi Bank)和北越银行(Hokuetsu Bank)周三称，双方已达成合并业务的基本协议。这两家银行均为地方性的小型银行。