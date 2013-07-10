中国信用债评级：联合资信将熔盛重工主体评级由AA下调至AA

* 发行主体：江苏熔盛重工有限公司

* 发行量及品种：20亿元人民币三年期中期票据(12熔盛MTN1

* 评级公司：联合资信评估有限公司

* 评级调整情况：主体评级由AA下调为AA-，展望维持负面

* 债项信用等级由AA下调为AA-

路透北京7月10日 - 备受关注的中国最大民营造船企业--熔盛重工 近日被下调评级。联合资信评估有限公司日前发布报告，将熔盛重工主体评级由AA下调至AA-，维持评级展望为负面；其发行的中期票据债项信用等级亦随之下调至AA-。

联合资信表示，下调主要是因为受金融危机和欧债危机影响，造船行业景气度下滑，该公司2012年以来收入下降幅度较大，经营持续亏损；新接订单预付款比例从80%下降到20-40%，运营资金压力增大；债务负担重等不利因素给公司经营带来的负面影响。

联合资信进一步指出，受海运行业的低迷，国际主要船型价格在低位徘徊，新接订单预付款比例下降等不利因素影响，造船行业未来几年将面临较为严峻的挑战。熔盛重工运营资金压力大、债务负担重、传统造船业务盈利能力弱等情况短期内难以得到有效改善，故维持评级展望为负面。

不过，报告也指出，熔盛重工是唯一一家获得发改委批准的民营大型造船企业，享有较大力度的政府支持；公司生产能力突出，技术优势明显，手持订单量也较为饱满；另公司经营活动现金流入量规模较大也是其优势。