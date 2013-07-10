中国信用债评级：联合资信将熔盛重工主体评级由AA下调至AA

中国债市动态：国债招标弱于预期打压二级情绪，国债期货收窄涨幅
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
* 发行主体：江苏熔盛重工有限公司
* 发行量及品种：20亿元人民币三年期中期票据(12熔盛MTN1
* 评级公司：联合资信评估有限公司
* 评级调整情况：主体评级由AA下调为AA-，展望维持负面
* 债项信用等级由AA下调为AA-
路透北京7月10日 - 备受关注的中国最大民营造船企业--熔盛重工 近日被下调评级。联合资信评估有限公司日前发布报告，将熔盛重工主体评级由AA下调至AA-，维持评级展望为负面；其发行的中期票据债项信用等级亦随之下调至AA-。
联合资信表示，下调主要是因为受金融危机和欧债危机影响，造船行业景气度下滑，该公司2012年以来收入下降幅度较大，经营持续亏损；新接订单预付款比例从80%下降到20-40%，运营资金压力增大；债务负担重等不利因素给公司经营带来的负面影响。
联合资信进一步指出，受海运行业的低迷，国际主要船型价格在低位徘徊，新接订单预付款比例下降等不利因素影响，造船行业未来几年将面临较为严峻的挑战。熔盛重工运营资金压力大、债务负担重、传统造船业务盈利能力弱等情况短期内难以得到有效改善，故维持评级展望为负面。
不过，报告也指出，熔盛重工是唯一一家获得发改委批准的民营大型造船企业，享有较大力度的政府支持；公司生产能力突出，技术优势明显，手持订单量也较为饱满；另公司经营活动现金流入量规模较大也是其优势。
熔盛重工上周五称，公司近月的营运资金面临压力，并预料今年上半年继续录得亏损。 (完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12