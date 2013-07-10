台湾汇市：台币盘初随韩元趋升，中国经济成长现隐忧

路透台北7月10日 - 台币兑美元 周三盘初走升。亚洲货币盘初兑美元走升，带动台币升值，惟盘初实质需求不大，成交偏向清淡。

有交易员表示，央行愈来愈在乎元太外汇中心的台币成交价位，不只是上周收盘时央行介入作价，本周更有提醒银行在元太的大额交易也需要先行通报。这也显示央行对于汇价的管控程度并未放松。

若不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币兑美元实际成交区间主要在30.07-30.085，上日在30.08-30.13。上日收于30.120。

然而，交易员说，今日中国公布的出/进口数据很差 ，显示中国经济恐有〞硬着陆〞的风险，令海外NDRF市场的美元/台币的换汇点转为价平。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日早盘美元/台币一个月天期换汇点仍在价平附近，报价为0.000/0.010，早盘指标美元/台币一个月天期 报价落在30.076/090左右，上日收在30.080。

本地时间10:21时，台北外汇中心的台币兑美元交易升4分报30.080。

交易员观察市场最新动态：

* 上日收盘时央行放手，并未助贬台币，令出口商有些恐慌，盘初卖美元一度破30.07点位

* 至10:00为止台北外汇中心成交量约1.1亿美元

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.02-30.12

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