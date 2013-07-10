美国网络监控覆盖多数拉美国家--巴西媒体

(本文由路透中文网编译提供)

路透7月9日 - 巴西《环球报》(O Globo)周二报道称，美国国家安全局(NSA)的间谍计划亦瞄准多数拉美国家，哥伦比亚、委内瑞拉、巴西和墨西哥都是其重点监控对象。

《环球报》援引斯诺登披露的文件称，NSA的监控项目不仅涉及军事事务，且已渗透到“商业机密”。

根据《环球报》刊登的一张图表，委内瑞拉的石油和墨西哥的能源均在受监控之列。该报称图表来源为NSA，日期为今年2月。

《环球报》报道称，美国的间谍计划还涉及阿根廷、厄瓜多尔、巴拿马、哥斯达黎加、尼加拉瓜、洪都拉斯、巴拉圭、智利、秘鲁和萨尔瓦多。

秘鲁总统乌马拉周二表示，曝光的间谍项目令人担忧。他在接受电视采访时表示：“我们反对这种间谍活动。”

报道称，美国对哥伦比亚、委内瑞拉、巴西和墨西哥的监控最为严密。

根据斯诺登向媒体爆料，NSA的棱镜项目可截取邮件、互联网聊天记录并直接从谷歌、Facebook、Twitter、Skype等公司的服务器上提取信息。

《环球报》援引斯诺登披露的文件称，从今年1月3月，NSA特工通过“无疆界线人”(Boundless Informant)软件执行“间谍行动”，这种软件据称可以记录电话并侵入互联网。（完）