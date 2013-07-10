美国网络监控覆盖多数拉美国家--巴西媒体

中国债市动态：国债招标弱于预期打压二级情绪，国债期货收窄涨幅
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
(本文由路透中文网编译提供)
路透7月9日 - 巴西《环球报》(O Globo)周二报道称，美国国家安全局(NSA)的间谍计划亦瞄准多数拉美国家，哥伦比亚、委内瑞拉、巴西和墨西哥都是其重点监控对象。
《环球报》援引斯诺登披露的文件称，NSA的监控项目不仅涉及军事事务，且已渗透到“商业机密”。
根据《环球报》刊登的一张图表，委内瑞拉的石油和墨西哥的能源均在受监控之列。该报称图表来源为NSA，日期为今年2月。
《环球报》报道称，美国的间谍计划还涉及阿根廷、厄瓜多尔、巴拿马、哥斯达黎加、尼加拉瓜、洪都拉斯、巴拉圭、智利、秘鲁和萨尔瓦多。
秘鲁总统乌马拉周二表示，曝光的间谍项目令人担忧。他在接受电视采访时表示：“我们反对这种间谍活动。”
报道称，美国对哥伦比亚、委内瑞拉、巴西和墨西哥的监控最为严密。
根据斯诺登向媒体爆料，NSA的棱镜项目可截取邮件、互联网聊天记录并直接从谷歌、Facebook、Twitter、Skype等公司的服务器上提取信息。
《环球报》援引斯诺登披露的文件称，从今年1月3月，NSA特工通过“无疆界线人”(Boundless Informant)软件执行“间谍行动”，这种软件据称可以记录电话并侵入互联网。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12