更正-美国网络监控覆盖多数拉美国家--巴西媒体

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
(更正：原文有误，现删除内文第七段提及的Twitter，以澄清《卫报》的报道未提到美国棱镜计划曾从Twitter公司服务器获取数据信息)
路透7月9日 - 巴西《环球报》(O Globo)周二报道称，美国国家安全局(NSA)的间谍计划亦瞄准多数拉美国家，哥伦比亚、委内瑞拉、巴西和墨西哥都是其重点监控对象。
《环球报》援引斯诺登披露的文件称，NSA的监控项目不仅涉及军事事务，且已渗透到“商业机密”。
根据《环球报》刊登的一张图表，委内瑞拉的石油和墨西哥的能源均在受监控之列。该报称图表来源为NSA，日期为今年2月。
《环球报》报道称，美国的间谍计划还涉及阿根廷、厄瓜多尔、巴拿马、哥斯达黎加、尼加拉瓜、洪都拉斯、巴拉圭、智利、秘鲁和萨尔瓦多。
秘鲁总统乌马拉周二表示，曝光的间谍项目令人担忧。他在接受电视采访时表示：“我们反对这种间谍活动。”
报道称，美国对哥伦比亚、委内瑞拉、巴西和墨西哥的监控最为严密。
根据斯诺登向英国《卫报》爆料，NSA的棱镜项目可直接从谷歌、Facebook和Skype等公司的服务器上截取邮件、互联网聊天记录和文件。
《环球报》援引斯诺登披露的文件称，从今年1月3月，NSA特工通过“无疆界线人”(Boundless Informant)软件执行“间谍行动”，这种软件据称可以记录电话并侵入互联网。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)