更新版 1-中国数据：进出口17个月来首现双负增长，外贸前景难乐观

* 6月进出口17个月来首现双负增长

* 三季度出口形势仍不容乐观

* 二季度经济数据下行风险加大 (新增更多数据细节和评论)

路透北京7月10日 - 中国6月进出口出现17个月来罕见的双双负增长，远低于市场预期。在全球经济增长乏善可陈，人民币兑美元升值的背景下，下半年贸易前景仍不容乐观。

而二季度中国贸易增速的逐月下滑，也预示着经济增长数据可能不如预期。结合前期公布的先行指标PMI，以及PPI等，下周一即将公布的二季度GDP增速下行风险加大。

“进出口数据双双下降都超出市场预期，尤其出口下降一方面与前期打击虚假贸易，挤出水份有关，另外也与今年以来人民币升值较快，劳动力成本上升有直接关系。”中国国际经济交流中心张永军表示。

中国海关周三公布，6月出口同比下降3.1%，为2012年1月来首次下滑；当月进口降0.7%。路透调查预估分别为增长4%和8%。上半年出口和进口的同比增速则分别为10.4%和6.7%。6月贸易顺差为271.3亿美元，接近路透调查预估中值顺差270亿美元；上半年贸易顺差为1,079.5亿美元。

海关总署新闻发言人、综合统计司司长郑跃声在发布会上预计，三季度出口形势不容乐观，“当前中国外贸面临严峻挑战，外部市场持续低迷抑制出口进一步扩大。”

他并指出，二季度贸易表现逊色，主要是外部市场需求持续低迷，抑制出口的进一步扩大；汇率、劳动力工资等出口成本在持续上升加大出口难度；贸易摩擦频发且多样化；国内工业生产放缓，抑制了原材料的进口需求；以及大宗原材料的进口均价出现了明显下降。

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由于进出口数据明显逊预期，数据公布后中国股市沪综指 一度下挫，对中国经济敏感的商品货币澳元 一度跌至日低0.9125美元；人民币兑美元 亦走弱。

**二季度经济数据增下行风险**

二季度外贸数据较一季度明显下滑，加之此前公布的采购经理人指数(PMI)、工业生产者出厂价格指数（PPI）均逊色，预示二季度中国经济数据可能不会太好看。

“二季度由于出口增速慢于进口，净出口对GDP的贡献是负增长，令下周一公布的二季度经济数据增加更多下行风险。”渣打银行宏观经济师李炜表示。

中国二季度GDP，以及投资、工业和消费数据下周一（15日）公布。路透综合19家机构预估中值显示，二季度经济增速预计将回落至7.5%，低于上季的7.7%。

周二数据显示，中国PPI自去年3月跌入负值以来，已连续16个月同比下跌，6月也未见明显好转，PPI的持续低迷正是实体经济，尤其是工业需求不足、产能过剩的表现。

而6月官方制造业PMI则自上月的50.8回落至50.1，汇丰(HSBC)中国6月制造业PMI终值降至48.2，创九个月最低位，显现内外需不振对制造业持续形成拖累，中国经济仍在底部运行。(完)

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