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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 11:10 BJT

韩国汇市：韩元兑美元小涨，受助于空头回补及出口商美元卖盘

0225GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,139.0 1,141.7

日圆/韩元 11.2598/679 11.2798

韩国公债期货* 105.44 105.31

韩国综合股价指数 1,829.15 1,830.35

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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