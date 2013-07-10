更新版 1-新债招标：中国七年国债利率大幅高于预期，流动性担忧致需求遇冷

* 七年国债中标利率3.46%，大幅高于预期

* 投标倍数亦创年内记账式附息国债招标次低

* 流动性担忧致机构参与热情不高 (新增交易员评论及细节)

路透上海7月10日 - 中国财政部周三招标的七年期固息国债，中标利率大幅高于市场预期，且认购倍数创今年记账式附息国债招标次低。交易员称，早间现券中长端二级市场抛压略显沉重，一定程度抑制了一级招标结果，再加上目前机构对财政缴税等收紧流动性的担忧仍存，致本期国债招标遇冷。

他们并表示，不少机构都是出于基本承销额的压力参与认购，在未来资金面预期比较谨慎的情况下，参与投标机构较少，且多采取博边际策略。

业内人士稍早透露，财政部招标发行的300亿元人民币七年期固息国债，中标利率为3.46%，大幅高于此前市场3.40%的预测均值。该期债边际中标利率为3.52%，首场投标倍数1.38倍。

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“大行也参与的比较少，资金继续没有宽松，现在大家对资金面存在较大的担忧，都觉得宽松的势头差不多到头了，预期有所转变，”上海一银行交易员表示。

他进一步表示，早间二级市场现券收益率上行幅度较大，亦拖累今天的新债招标结果。

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种的最新收益率报在3.4266%；二级市场目前剩余期限约6.5452年的固息国债130003券收益率 最新收益率报3.5000%。

华北一银行交易员亦认为，自昨日6月CPI公布之后，现券中长期限品种收益率上行苗头就已经有所显现，而今日二级市场收益率继续走升。此外，不少机构对财政缴税、大行分红等扰动资金利率疑虑逐步加重，导致机构参与新债配置积极性比较有限。

中国6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，高于市场预期，主要受翘尾因素影响，预计未来国内通胀压力依然不大；而工业生产者出厂价格指数(PPI)同比仍维持跌势，则显示整体经济的需求依然疲弱。