更新版 1-新债招标：中国七年国债利率大幅高于预期，流动性担忧致需求遇冷

中国债市动态：国债招标弱于预期打压二级情绪，国债期货收窄涨幅
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
* 七年国债中标利率3.46%，大幅高于预期
* 投标倍数亦创年内记账式附息国债招标次低
* 流动性担忧致机构参与热情不高 (新增交易员评论及细节)
路透上海7月10日 - 中国财政部周三招标的七年期固息国债，中标利率大幅高于市场预期，且认购倍数创今年记账式附息国债招标次低。交易员称，早间现券中长端二级市场抛压略显沉重，一定程度抑制了一级招标结果，再加上目前机构对财政缴税等收紧流动性的担忧仍存，致本期国债招标遇冷。
他们并表示，不少机构都是出于基本承销额的压力参与认购，在未来资金面预期比较谨慎的情况下，参与投标机构较少，且多采取博边际策略。
业内人士稍早透露，财政部招标发行的300亿元人民币七年期固息国债，中标利率为3.46%，大幅高于此前市场3.40%的预测均值。该期债边际中标利率为3.52%，首场投标倍数1.38倍。
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“大行也参与的比较少，资金继续没有宽松，现在大家对资金面存在较大的担忧，都觉得宽松的势头差不多到头了，预期有所转变，”上海一银行交易员表示。
他进一步表示，早间二级市场现券收益率上行幅度较大，亦拖累今天的新债招标结果。
银行间债市固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种的最新收益率报在3.4266%；二级市场目前剩余期限约6.5452年的固息国债130003券收益率 最新收益率报3.5000%。
华北一银行交易员亦认为，自昨日6月CPI公布之后，现券中长期限品种收益率上行苗头就已经有所显现，而今日二级市场收益率继续走升。此外，不少机构对财政缴税、大行分红等扰动资金利率疑虑逐步加重，导致机构参与新债配置积极性比较有限。
中国6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，高于市场预期，主要受翘尾因素影响，预计未来国内通胀压力依然不大；而工业生产者出厂价格指数(PPI)同比仍维持跌势，则显示整体经济的需求依然疲弱。
今日新债为财政部今年第15期记账式附息国债，利息按年支付。采用混合式招标方式，标的为利率。竞争性招标面值总额300亿元，并进行甲类成员追加投标。7月11日开始计息，7月11日至7月15日进行分销，7月17日起上市交易。(完) (发稿 吴芳；审校 林高丽)
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12