巴西农业：官方进一步调高2012/13年度玉米及大豆创纪录产量预估

* 大豆出口量料达3,780万吨，较上年成长32.5%

* 大豆农田达到生产率纪录--Conab

* 小麦及棉花产量预估持平上月

路透圣保罗7月9日 - 巴西政府农业机构Conab周二在一份报告中，将创纪录的2012/2013年度玉米及大豆产量小幅调高，理由是收成顺利及种植面积大幅扩张。

Conab预计玉米产量为7,910万吨，高于6月时预估的7,850万吨，已收成大豆产量的估计值调高至8,150万吨，高于上月预测的8,130万吨。

巴西的玉米在每个作物年度收成两次，其中较大的一次目前正在中西部地区收成，由于扩大种植面积加上降雨良好，产量创下纪录高位。

Conab指出，所有主要产区的收成进展皆很理想。巴西本季玉米产量将较去年创下的旧有纪录高位成长8.4%。

大豆目前已收成，且大多供应出口，Conab指出，本月将大豆产量预测提高20万吨，因收成期间的降雨并未像预期一般导致感染霉菌损失。相反的，大豆农田生产率达到每公顷平均2.938吨的纪录高位。

Conab表示，巴西这个作物季的大豆出口量预料达3,780万吨，高于上个作物季的3,250万吨。

但玉米出口量料大幅下跌至1,500万吨，上年为2,230万吨，因今年稍早东北地区发生乾旱，面临动物饲料用玉米短缺，正在设法重补库存。

Conab亦预测2013/14年度小麦产量为561万吨，略高于上月预测的556万吨。

Conab指出，巴西2012/13年度棉花产量料达130万吨，持平上月预估，但低于上年的190万吨。(完) (编译 蔡美珍; 审校 于春红)